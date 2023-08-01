好市多1神物「真的會降價」　她第一次見！會員看傻：假日才買

▲賣場人員解釋，衛生紙是降價20元沒錯！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

許多家庭必買的衛生紙，常遇到賣場突襲式降價，不過有會員驚呼，昨（7月31日）逛好市多時，發現科克蘭衛生紙價格怪怪的，「是不是突襲特價被我遇到了？但牌子上沒有特價會有的黃框框」，結果賣場人員解釋，是降價沒錯，「以後都是369元這個價格」，引來一票會員驚呆「哭！星期日買還是389元！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，昨日逛賣場時，熟悉的科克蘭衛生紙降價了，原本漲到389元，即起降到369元，讓原PO難以置信表示「第一次看到降價而不是特價耶！」

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原PO也一度笑虧，當時原本以為是突襲式特價，而賣場人員解釋「衛生紙是價降喔！以後都是369元這個價格。」聞言，原PO也直呼「好市多自有品牌的好處是，東西是真的會降價的！」

▲即起降為369元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



好康資訊曝光後，一票會員大讚「科克蘭衛生紙很好用，主動降價更要支持」、「東西都在漲價，居然還有降價」、「人家都是漲價特價在賣，你是直接降價，了不起負責」、「直接便宜20元，很有誠意」、「第一次看到商品降價」。

不過也有網友搖頭認為，「我比較相信降價是『為了再漲價』」、「哭！星期日買還是389元」、「什麼～我上禮拜買還389元，天啊」、「棉絮越來越多」、「真的變薄了！沒之前好用」、「之前是（賣）299元」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

