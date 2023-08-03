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孩真實吐8字！「一張紙」秒讓好市多急回電　媽嘆：盤子

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲女兒逛完賣場，竟主動手寫「有時候漲價太快了」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，既然是收費會員制，好市多應該提供CP值的價格。一名媽媽驚呼，某天女兒在顧客意見表寫下「有時候漲價太快了」，短短8個字讓她直呼好笑又真實。事後客服狂打4通電話來了解狀況，原PO也實際舉例多樣商品的價格變化，感嘆變成盤子，「漲價漲到一個小孩都知道！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，上周結帳完，順勢在一旁核對商品價格，而女兒也沒閒著，居然自主拿了意見卡寫下「有時候漲價太快了」，原PO一看忍不住在內心笑了，「歪七扭八的小孩字，真真實實的反映現況，我看了都覺得好笑且諷刺」，當下簽名與留下手機後，一家人便離開了。

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還沒到家，原PO驚見3通好市多未接來電，不久後客服又致電。原PO直言，那是女兒所寫的，「連一個小孩都知道你們亂漲價」，而客服道歉之餘，想知道明確的商品細節。

原PO先是舉例，同樣一個品牌的餅乾，「為什麼起士就要貴50元？漲這50也太多了吧」，接著又說出7至8個商品的價格變化。聞言，客服禮貌回笑，也回答不出原因。

原PO強調，「我只跟你說台灣製商品就好，不要跟我牽拖是世界運費漲價的關係，光是一個滷蛋漲價就沒有跌過，常常漲價100元，隔兩天來特價減110元」，搞得她須來一趟退貨，然後又要被問「為什麼想要退貨？」

不僅如此，原PO更心累喊話「不然我們要當盤子嗎？漲價來特價的，整人哦？漲價漲到一個小孩都知道，我覺得滿諷刺的。」最後，客服再度給予致歉，並回應「會跟總公司採購反映這個問題。」

該文章曝光後，引來萬名網友按讚，「意見反映都會有真人回電，但是你訴求的點，不會有任何改變，我訴求衣物可以增加2L～3L，但反映7年沒改」、「真的很多都漲價了～白吐司36漲到45元、貝果129漲到159元、一大袋的小餐包99漲到129元」、「寫得真的是太棒了，太貼切，尤其是先漲價，隔一下馬上降價，接著調回原價的伎倆」、「真的亂漲價，鮭魚漲很誇張，衛生紙也是，還有洋芋片餅乾都漲，當消費者都是盤子的意思」、「如果無法提供會員比外面低價的商品，那Costco的繳費會員制度就有問題了」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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