豪雨重創！機動衛星車前進投83線　林右昌：局部恢復對外通訊

▲7日早上中華電信的機動衛星車也前進到投83線災區。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專，下同）

記者郭世賢／綜合報導

受卡努颱風強勁西南氣流影響，南投縣仁愛鄉連日降下驚人暴雨，造成土石流災害。內政部長林右昌表示，6日中央列為電力優先搶通的投83，85，89縣道沿線電力已依計劃，在今（7日）凌晨讓9成以上地區恢復供電。此外，今天早上中華電信的機動衛星車也前進到投83線災區，局部恢復緊急救災同仁與民眾對外通訊。

林右昌7日在臉書指出，投83線道部分，目前在親愛國小以下路段，已全面復電。目前中華電信也已派衛星車進駐萬豐國小旁，恢復局部對外通訊，供救災人員及居民緊急使用。目前僅剩奧萬大森林遊樂區約19戶尚未復電，後續將待南投縣府持續搶通道路；另外，台電將派員由法治村進入萬豐部落，進入奧萬大進行搶修。

林右昌表示，投85線道部分，因道路受阻大型工程車無法進入搶修，因此以小型車進入災區架設臨時線路搶修，於7日凌晨3時40分完成都達部落 244 戶復電，剩下47 戶未復電則是屬於無關緊急民生的非住宅農電用戶，將待道路搶通大型車輛可進入後再進行復電。

▲中央列為電力優先搶通的投83，85，89縣道沿線電力已依計劃，在今天凌晨讓9成以上地區恢復供電。

另外，廬山溫泉區，盧山吊橋往馬赫坡一帶，因道路橋樑中斷，溪水水位仍高，無法進行全面搶修。現台電派遷1班6人步行自廬山吊橋，繞道進入廬山溫泉塔羅灣溪南側進行查修。倘無法繞道進入，會協請直升機載送人員至廬山溫泉塔羅灣溪南側，俾便人員執行進行搶修任務。

林右昌說，投89線道部分，民生用電家戶已全數通電，僅剩下力行產業道路有零星的非住宅農電用戶24戶尚未復電。後續將待南投縣府搶修道路，並研擬開放翠峰支線道路施工路段或沿該道路開闢便道，以便工程車輛可以進入力行產業道路搶修。

林右昌再次感謝台電人員數日來連夜搶修，讓仁愛鄉9成以上地區已逐步恢復了供電。稍後林右昌也將再次前進霧社視察最新救災狀況，並為救災同仁們加油打氣！