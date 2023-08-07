噁男闖飯店空房看A片尻槍　2正妹開門驚呆！他穿上褲子從容離開

▲慣竊闖入飯店空房看A片DIY，把正要開門入住的正妹嚇到花容失色。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

慣竊曾天昌深夜闖進台北市中華路上1間飯店，隨機潛入1間客房，開了電視就轉到A片台，沒半個小時，2名正妹帶著行李箱check in後，開門看到曾男正在DIY，嚇得「倒彈」躲到牆邊，曾男卻毫不知羞恥地穿上褲子從容離開，台北地檢署調查後，依加重竊盜、侵入住居所等罪將曾男起訴。

檢警調查，44歲的曾天昌有多次竊盜前科，深知一般旅客不會在大半夜入住飯店，因此在1月23日凌晨零點左右，溜進某連鎖飯店的中華館，偷走清潔人員放在工作檯上的萬用卡，隨機進入1間空房準備睡覺休息，因為無聊，開電視轉到A片台自娛。

不到半小時後，因為工作北上的2名穿著火辣正妹，原本就在訂房時要求一定要乾淨的房間，沒想到在公司老闆陪同下拖著行李開門時，就看到曾男坐在床邊DIY，正妹們嚇得馬上退後，其中1女甚至躲在牆邊不敢直視，另名正妹則是打開手機開始錄影存證。

此時正妹的老闆質疑曾男怎麼會闖進房內，還在房內DIY，曾男卻毫不在意地穿上褲子，拿起自己的衣物走出房門，從容離去，經正妹投訴後，飯店立刻協助報案並幫忙換房。

警方一看監視器就發現是慣竊曾天昌，曾嫌除了先前因竊盜案被判刑定讞外，還涉及一起在大安區竊取電動車內雨衣的案子正遭偵辦中，曾到案後先辯稱房卡是朋友給的，但監視器拍下他從清潔人員工作台偷走萬用房卡的畫面，曾男才俯首認罪，被檢察官依加重竊盜、侵入住居所等罪提起公訴。