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趁麵攤沒人顧...單車男搜刮1650元　1小時就被逮

▲松山警方獲報後1小時內逮捕竊嫌許男到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方獲報後1小時內逮捕竊嫌許男到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

7月28日上午1名許姓男子（35歲）在松山區八德路三段一處傳統市場旁見路邊麵攤無人看管，背著背包的許男立刻上前竊取麵攤的營業現金，得手約1650元，警方當天上午10點接獲民眾報案後，立刻調閱監視器追查，鎖定許男涉案，事後將他依竊盜罪嫌移送偵辦。

松山分局中崙派出所28日上午10時許接獲民眾報案稱，其攤位上的財物遭不明男子竊取，警方調閱路口監視器，發現背著背包、騎著單車的許男看到路旁麵攤暫時無人看管，立即下車到麵攤後方搜刮業者的現金，過程約30秒，許嫌拿到錢後，裝作若無其事騎乘單車逃逸。

▲松山警方獲報後1小時內逮捕竊嫌許男到案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後，通報線上巡邏警力於案發地點周遭加強查緝，火速於1小時內發現許嫌蹤影，順利把許嫌帶回偵訊。許嫌落網辯稱，他因為想買酒，在八德路三段市場內遊走物色下手目標，發現該麵攤無人看管才下手行竊，不法所得約1650元。警詢後依竊盜罪嫌將他移送台北地檢署偵辦。

松山警方呼籲，民眾應妥善保管自身財物，並加強防竊措施，以杜絕宵小覬覦，避免讓竊嫌有機可趁，警方持續掃盪各項不法，以維護民眾財產安全。

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