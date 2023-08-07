獨／上山訪友受困3天！薄霧變暴雨一夕山崩　他親曝仁愛鄉慘況

▲劉先生在山上困了3天，昨天下山時道路狹小陡峭，沿途滿目瘡痍。（圖／民眾劉元浩提供，下同）

記者莊智勝／南投報導

南投縣仁愛鄉受卡努颱風強勁西南氣流影響，連日暴雨造成嚴重災情，一名劉先生3日上山到發祥村一處休閒農場訪友，不料當晚就開始下起暴雨，甚至還收到土石流警報，因此受困山上3天，直到6日才脫困下山，沿途所見道路支離破碎、滿目瘡痍。

劉先生向《ETtoday新聞雲》表示，3日當天上山到休閒農場訪友，原本看氣象預報，認為卡努颱風距離遙遠，影響應該不大，當天約中午12時許抵達，那時山區稍有薄霧、偶爾飄下一陣一陣的毛毛細雨，大家還不以為意，豈料入夜後天色驟變，準備就寢時原本的細雨已經變成暴雨，還夾雜著陣陣雷鳴。

劉先生半夜被雷雨聲驚醒，發現農場附近開始有黃色的濁水流動，接著手機就收到了土石流警戒訊息，過程中還一度停電，當下劉先生就預感不妙，並計畫4日一早就趕快下山，怎料隔天上午就傳來災情消息，且暴雨還在持續，最後考量安全問題只能在農場待著。

劉先生說，4日當天的雨也是一陣一陣，當天下午遠傳、台灣之星等電信公司相繼失去網路連線，只剩下中華電信有，但入夜後就連中華電信也斷訊了，最後一行人在6日上午風雨稍歇後，擠上四驅的休旅車下山，由於道路破碎、部分台14路段無法通行，還只能走陡峭小路繞開，最終平安從埔里下山。

劉先生表示，這次風雨災情慘重，清境農場旁的道路嚴重毀損，柏油路面大面積龜裂，且還遭土石流沖刷掩埋，遍地都是土石泥濘，其中南豐村遭土石流穿心的加油站附近災情更是慘烈，沿途的民宅幾乎遭土石掩埋，「2樓成了1樓」。雖然下山的路陡峭狹窄，過程怵目驚心，但劉先生也慶幸，最終一行人平安下山脫困。

▼南豐村加油站附近的房屋遭土石掩埋。

▼清境農場旁的的星空步道道路嚴重毀損。

▼下山沿途災情慘重。