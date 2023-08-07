卡努再襲沖繩　老翁受困「狂拍車窗」被記者救出！九州明起防豪雨

▲ 卡努颱風對沖繩帶來災情。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡努颱風路徑史無前例，7月31日起在日本沖繩造成停電、航班停飛等災情，2天後卻大轉彎再度襲擊，帶來強烈風雨，一名長者因車輛被淹受困，所幸有報導災情的媒體團隊正好路過將他救出。而卡努預料9日最靠近九州，日本氣象協會也警告，附近地區恐怕因大雨出現災情。

▲ 狂風暴雨導致沖繩房屋受損。（圖／達志影像／美聯社）

《沖繩時報》報導，6日中午受卡努帶來的強降雨影響，沖繩縣名護市中山地區道路淹水，當時該報攝影部部長伊禮健為報導颱風災情，正要從名護市前往今歸仁村，為避開山崩被迫繞路，途中看見一輛被水淹沒的車輛，起初以為車上沒人，仔細一看竟發現車內有一名男子，正隔著破掉的車窗揮手求救。

59歲的伊禮健見狀趕緊下車，不顧下半身都泡在泥水中，和其他同事合力救出車內的老年男性，原來他受困後自行打破車窗，卻沒有力氣開車門，所幸被伊禮健等人發現，現已交由消防隊員安置。伊禮健事後也提到，「因為車上有人而嚇了一跳，當時水很深，風雨也很大，很難靠近，幸好最後平安無事。」

▲ 日本氣象協會預測，卡努9日將最靠近九州。（圖／日本氣象協會）

根據日本氣象協會，卡努截至當地7日上午6時位在鹿兒島縣奄美市東南東方，緩慢向東移動，中心氣壓970百帕，中心附近最大風速每秒30公尺，最大瞬間風速每秒40公尺，預料未來路徑將逐漸北移，可能還會稍微增強，並在9日逼近九州。

奄美及九州南部至8日上午將出現線狀雨帶，暴雨成災的風險恐怕急劇上升，居民應嚴防山崩、低窪地區淹水、河流暴漲及泛濫等災情。沖繩地區則因連日破紀錄大雨，部分地區地基鬆動，仍需警戒土石災害及暴風大浪。

另因颱風周邊潮濕空氣流入，西日本至東日本的太平洋一側在颱風靠近前將開始出現暴雨，可能伴隨閃電雷擊，尤其四國至東海的東南斜面地區可能降下大雨，且因風力增強，海面可能出現大浪。