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台電漏夜搶修！都達凌晨復電　村長感動LINE：感謝辛苦了

▲南投縣仁愛鄉都達村平靜部落災情嚴重，幸已於今天凌晨3時全面復電。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

▲仁愛鄉都達村平靜部落災情嚴重，幸已於今天凌晨3時全面復電。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風外圍環流引進西南氣流，降下豪大雨重創南投縣仁愛鄉等地區，偏遠部落停電災情嚴重：戶數最高曾達3552戶，台電南投區處連日動員人力車輛及機具，徹夜架設臨時線路全力搶修後，都達村已於今天凌晨3時許復電，至目前為止還有279戶停電。

仁愛鄉都達村的平靜部落4日當天因暴雨衝擊，部落道路淹大水，慘變一條滾滾泥河，且流速相當快，居民擔憂水淹進屋內，造成更嚴重災情，只得穿上雨衣，努力將被沖刷下來的樹枝等物剷除，畫面曝光後震驚國人，全村也斷電陷入黑暗中；所幸今天凌晨3時許傳出好消息，都達村長阿烏伊‧帖木以LINE回報台電仁愛服務所：「終於有電了，感謝台電辛苦了！」

▲都達村長阿烏伊‧帖木凌晨3時許以LINE向台電仁愛所回報全村復電。（圖／台電南投區處提供）

▲都達村長阿烏伊‧帖木凌晨3時許以LINE向台電仁愛所回報全村復電。（圖／台電南投區處提供）

台電南投區處表示，為掌握停電狀況及搶修進度，除在仁愛服務所設置前進指揮所，並動員南投、台中及宜蘭等其他區處人力支援搶修，共動員63名人力；搶修工作一度受到道路坍方阻礙影響，造成大型車輛機具無法通行，在道路未搶通前即派人力輕裝徒步或機車挺進深入災區搶修復電，道路一經搶通，更多人力車輛與機具立即挺進仁愛地區。

台電南投處指出，仁愛偏遠部落停電戶數從最高3552戶，6日一早降至1885戶、下午再減至1109戶，下午7時大幅減少至523戶，至今天上午再降至279戶；同仁們將犧牲88父親節前假期持續搶修搶，但進度仍會受到停電範圍、道路交通路況、風雨情況等因素影響，籲請受停電影響的民眾多加體諒。

▲▼▼台電動員挺進仁愛鄉偏村搶修電力。（圖／台電南投區處提供）

▲▼▼台電動員挺進仁愛鄉偏村搶修電力。（圖／台電南投區處提供）

▲南投縣仁愛鄉都達村平靜部落災情嚴重，幸已於今天凌晨3時全面復電。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝、台電南投區處提供）

▲南投縣仁愛鄉都達村平靜部落災情嚴重，幸已於今天凌晨3時全面復電。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝、台電南投區處提供）

▲南投縣仁愛鄉都達村平靜部落災情嚴重，幸已於今天凌晨3時全面復電。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝、台電南投區處提供）

南投處提醒民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊，並將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。

台電搶修進度，仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請受停電影響的民眾，能多多體諒台電人員犧牲假期全力搶修的辛勞。

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