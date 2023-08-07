物資車載災民慘被土石砸中　他猛踩油門逃死...驚呼：神明保佑

記者許權毅／南投報導

由中彰投民間團體組成的30輛物資車隊，昨日前往南投仁愛鄉最東邊的德鹿谷、都達部落。不料返途時，其中一輛車遭到土石流砸中，嚇得駕駛趕緊猛踩油門，才驚險逃出土石堆，不過駕駛座、車頂都明顯凹陷，也讓駕駛嚇得說：「真的差點死掉，能活著是神明有保佑！」

▲一支由中彰投民間團體所組成的物資車隊，昨日挺進南投仁愛山區，返途時，其中一輛車遭到土石流砸中，駕駛猛踩油門逃出。（圖／何先生提供，下同）



南投縣仁愛鄉受到卡努颱風外圍環流重創，驚人暴雨造成土石流災害，多處傳出災情。各縣市的救災隊伍、國軍以及民間單位紛紛投入救災，其中，民間團體「大蘋果小太陽」、「心傳愛關懷協會」發起，並且由多支四輪驅動車隊協助，總計30車、60多人分別從台中、彰化以及南投各地出發。昨日一早挺進仁愛鄉的德鹿谷村、都達村，耗費3小時才成功抵達重災區，沿路上也遇到許多受損道路，所幸成功完成任務。

任務成功結束後，車隊還載著多名家長、小朋友下山就醫，卻在一處路段有廂型車被坍方的土石給砸中。駕駛嚇得忍不住飆罵髒話說：「我們沒有死掉真的是...神明有保佑！」目擊的另名物資車隊成員也說：「還好那名弟弟反應快，猛踩油門衝出來，不然就埋進去了！」

不僅如此，返途在人止關隧道前也遇到坍方，車隊有20多輛車卡在隧道前，一度無法通行，直到工程人員緊急搶通後，才趕緊下山，所幸均無人員受傷。