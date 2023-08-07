柯文哲姊妹找空姐辣舞挨轟　柯辦：尊重專業絕無物化之意

▲柯文哲出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會 。（圖／記者蘇晏男攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨5日舉行「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，被外界認為是為替自家總統參選人柯文哲撕掉「仇女」標籤，沒想到會中卻請來女性穿著窄版短裙的空姐制服跳熱舞，再度掀起爭議，包括桃園市空服員職業工會顧問林佳瑋都發聲痛批，而柯文哲競選辦公室發言人陳智菡強調，絕無任何不敬甚至「物化」之意。

林佳瑋指出，民眾黨台北市議員張志豪籌組「空姐應援團」，穿著超級窄裙，鏤空上衣，露胸露腿，上台跳舞表演，自己看到這則新聞憤怒到極點，空服員長期以來被物化、被性化，被要求穿著根本不適合機上執勤的衣服，而這種活動就是在強化性別標籤。

林佳瑋質疑，柯文哲為了要向大眾表現出他對性別平權的意識，結果在相關活動上，仍然持續強化對於女性空服員的刻板印象，而相關活動居然還是由前華航機師張志豪所籌畫，簡直讓人傻眼痛心。民眾黨選擇用性化、物化空服員的方式，作為「北區姊妹台灣選哲之友會」的表演節目，這就是民眾黨的性別視角。

陳智菡說，表演是邀請專業舞團，因為當中有飛機等橋段，舞團才建議相關服裝，而柯文哲因為選舉如今動輒得咎、被用各種穿鑿附會，意圖強化外界對他的刻板印象，今天若舞團選擇和服、韓服，是否也會被指控對日本、韓國人士不敬？

陳智菡表示，主辦單位尊重舞團專業和女舞者意識，不該被政治扭曲，也鼓勵女性能拋開各種束縛，任何組織、個人都沒有權力要求別人為身體自主而道歉。