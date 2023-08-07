「關公影片」喊重然諾劍指郭台銘？　侯友宜競辦：信徒都會有感

記者鄭佩玟／新北報導

關聖帝君本名關羽，因武勇忠義被視為武聖，國曆8月10日為其誕辰紀念日。國民黨總統參選人侯友宜因長年篤信關公，今（7）日特地發布2支「關公影片」。競辦發言人黃子哲表示，發布影片主要目的是關聖帝君誕辰將屆，且侯無論警職、從政，都「對人義薄雲天、對事盡忠職守」，也會秉持勇者無懼、全力以赴的精神，一路「過關斬將」；至於是否劍指近期政治動作頻頻，同時也是關公信徒的鴻海創辦人郭台銘？黃回應，沒有針對特定人，主要是關公誕辰，只要是關公信徒都會有所感受。

▲侯友宜競選辦公室關公影片發布會。（圖／記者許靖騏攝）

侯友宜競選辦公室今召開記者會發布2支「關公影片」，由文宣組召集人陳國君、發言人黃子哲進行說明。黃子哲表示，發布影片主要目的是關聖帝君誕辰就在8月10日，而侯是關公的忠實信徒，無論警職、從政，侯都「對人義薄雲天、對事盡忠職守」，絕對以關公忠義精神待人處事，也會秉持勇者無懼、全力以赴的精神，一路「過關斬將」。

黃子哲意有所指地說，「人在做、天在看」，關公的浩然正氣現在仍是人間真諦，這2支影片除了致敬關公，也讓大家了解侯友宜的作人處事態度。黃也介紹，第一支影片名為「重然諾」，說明關公信守承諾的特質。第二支影片「小關公」，則是著重一尊小關公紙鎮，它跟著侯30幾年，用意是立社會的方規，為了實現這個信念，侯會勇敢、承擔、向前走。

黃子哲也說，競辦特地設計了關公圖樣的T裇，8月10日侯友宜會穿著該T裇參與關公誕辰慶典活動。針對媒體提問，發布「重然諾」等影片是否針對郭台銘？黃答，沒有針對特定人，但相信關公所有信徒都會對這部影片有所感受。至於時間點挑在郭返國前一天，黃也說，無須做過度聯想，競辦相關活動都有既定時程，沒有針對性，競辦都會在最適當時候做該做的事。

▲侯友宜競選辦公室關公影片發布會。（圖／記者許靖騏攝）