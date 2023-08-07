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雨區一天比一天廣　「全台暴雨後轉晴」時程曝！颱風蘭恩估明生成

記者李宜秦／台北報導

受到西南風影響，今明兩日中南部有明顯降雨，周四、五是本周水氣最多的兩天，整個西半部都可能會有局部大雨伴隨短延時強降雨，周六西南風逐漸減弱，中南部雨勢會較為緩和。另台灣東南東方的熱帶性低氣壓可能在明天增強為第七號颱風「蘭恩」，而東太平洋的颶風「朵拉」則可能在周六進入西北太平洋，成為第八號颱風。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓明日可能增強為蘭恩颱風。（圖／氣象局）

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氣象局預報員劉宇其表示，今日南高屏雨勢明顯，白天南台灣都斷續會有短暫陣雨，中部、花東山區則有零星短暫雨，其他地區多雲到晴且炎熱，午後北部山區也會有雷陣雨。

明日中南部仍有短暫陣雨，且可能有局部大雨，北部也可能會有零星短暫雨，其他山區午後則會有雷陣雨。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

周四、五是本周水氣最多的兩天，全台都有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部有局部大雨伴隨短延時強降雨，周六以後西南風減弱，中南部雨勢緩和，但仍有短暫陣雨，北部、東半部午後有局部雷陣雨。

溫度方面，今日北部、東半部高溫炎熱，雙北、花東有38度以上極端高溫，明日水氣略增，整體高溫下降，但整體依舊是較為悶熱。

另今早八點西北太平洋生成熱帶性低氣壓，距離台灣東南東方兩、三千公里左右，明日逐漸生成第七號颱風「蘭恩」的可能性高，未來將往日本東方海面前進，離台遙遠無直接影響。

而東太平洋的颶風「朵拉」也可能在周六進入西北太平洋的洋面，屆時就會變成第八號颱風。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

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「全台暴雨後轉晴」時程曝　颱風蘭恩估明生成

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