30輛物資車衝進仁愛最東邊部落！一路上全是「重傷模樣」超崎嶇

記者許權毅／南投報導

南投縣仁愛鄉受到卡努颱風外圍環流重創，驚人暴雨造成土石流災害，多處傳出災情。各縣市的救災隊伍、國軍以及民間單位紛紛投入救災，其中，來自中彰投民間團體組成的一支30輛物資車隊伍，也在昨日挺進仁愛鄉最東邊的德鹿谷村、都達村，耗費3小時才成功抵達災區，沿路上也遇到許多受損道路，所幸成功完成任務。

▲民間團體所組成的物資車隊，昨日前往仁愛鄉最東邊的德鹿谷、都達部落運送物資，一路上路況極糟。（圖／何先生提供，下同）



參與物資行動的何先生指出，這次是由民間團體「大蘋果小太陽」、「心傳愛關懷協會」發起，並且由多支四輪驅動車隊協助，總計30車、60多人分別從台中、彰化以及南投各地出發。6日一早9點，大夥就在國道6號前的加油站集結，載著各界捐助的泡麵、麵條、水、罐頭食品、調理包以及各式生活必需品前往。

由於目的地德鹿谷部落、都達部落位在仁愛鄉最深處，可想而知沿途會相當顛頗，所以30輛車都是四輪驅動的廂型車、小貨卡，也看見沿途都是遭到嚴重損毀的道路，許多路段兩旁都有大量碎石、積水，可見路況極糟。

▲▼行經山區時，有多處髮夾彎，甚至有車輛打滑，耗費一番功夫才成功通行。（圖／何先生提供）



何先生表示，9點從國六附近的加油站啟程，沿台14進入山區，再從翠峰口進入產業道路，抵達第一個目的德鹿谷部落已經是12點半，花了3小時，再前往都達部落又再花了1小時，13點半才抵達都達部落。從沿途拍攝紀錄的影片中可見，有許多道路相當泥濘，甚至多處轉彎原是髮夾彎，加上路況差，連四輪驅動的車輛打滑，很難通行。

抵達後，志工們趕緊將物資搬下車，村長、村民們也紛紛致謝，讓受災區暫時免於斷糧危機。何先生指出，任務順利完成後，也載了好幾名山區小朋友下山看醫生，抵達人止關隧道時，一度遇到土石坍方，無法通行，經搶救後才恢復通車。