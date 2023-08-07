大漠走走／全球最大軍馬場逾2100年歷史　牧馬人26年培育1萬匹馬

記者蔡儀潔／甘肅報導

全球最大軍馬場位於大陸甘肅張掖市，由西漢驃騎將軍霍去病於公元前121年創立，至今已有2100多年歷史，目前已轉型為駿馬培育和觀光旅遊業。負責人介紹，馬場已培育2萬多匹良馬，銷往上海、廣州等東南沿海城市，隨著今年疫情解封，截至目前已接待約5萬名遊客。

▲山丹軍馬場。（圖／記者蔡儀潔攝）

《東森新媒體ETtoday》記者日前乘車進入祁連山冷龍嶺北麓，實地前往海拔約2,850公尺高的「山丹軍馬場」，印入眼簾的是一望無垠的翠綠色草原，星羅掑布的牛羊馬群或飲水或吃草。抵達軍馬場後，百匹壯馬和牧民們聚集，準備進行展示精湛的馬術。

▲山丹馬。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，山丹馬是以馱載為主的兼用型馬品種，體質結實、體型長方，毛色以騮、黑、栗毛為主，對高寒山地適應性強，遺傳性穩定。

牧民劉國年牽著愛馬「果果」介紹，自己6歲就會騎馬，世世代代均是牧馬人，每天「像看孩子一樣」觀察馬匹的精神狀態、進食情況等，每匹馬和主人們都很有默契，26年來已經培育1萬多匹馬。

▼牧民劉國年與著愛馬「果果」。（圖／記者蔡儀潔攝）

據山丹馬場副總經理趙生軍介紹，馬場自1949年9月建場以來，近50年一直歸屬解放軍軍隊管理。隨著大陸國防現代化發展，軍馬退出歷史舞台，山丹軍馬場2013年移交給中國農業發展集團直接管理，是張掖市規模最大的中央駐地方企業。

「生態保護是我們主要功能定位」，趙生軍表示，在此基礎上，山丹馬場大力發展特色養殖業和高原生態旅遊業，利用先進科技改良馬匹，部分銷往上海、廣州等沿海城市的旅遊基地，培育駿馬逾2萬匹，目前存欄量則為726匹。

趙生軍指出，新冠疫情3年間，旅遊業陷入蕭條，不過隨著疫情解封，目前已接待約5萬名遊客，往年旅遊業產值平均每年約1000萬元人民幣（約新台幣4300萬元）。

中共山南縣委常委宣傳部長文勇表示，山丹馬場要爭取成為大陸國家旅遊景區，現階段正積極籌辦首屆賽馬節，預計將於7下旬登場。