大漠走走／嘉峪關「關長」抖音爆紅！　聽台北秒答古稱是「艋鎔」

記者蔡儀潔／甘肅報導

「從哪來的？義烏啊...義烏以前叫巫傷」、「你一個西域的人到中原去做烤鴨...？」43歲的李森是甘肅嘉峪關的網紅NPC，擔任「關長」的他能熟練答出不同城市的古稱，與遊客逗趣的互動令他在抖音爆紅。當來自台灣的民眾說她來自台北時，「關長」立刻答「台北...艋鎔來的」，周圍遊客聽後紛紛發出驚嘆之聲。

▲嘉峪關磅礡的氣勢令其有「天下第一雄關」的稱號 。（圖／記者蔡儀潔攝）

「東有山海關、中有鎮北台、西有嘉峪關」，作為中國長城三大奇觀之一，嘉峪關建於明洪武五年（1372年），是古代「絲綢之路」的交通要塞，磅礡的氣勢令其有「天下第一雄關」的稱號。

▲嘉峪關內的士兵訓練地。（圖／記者蔡儀潔攝）

有趣的是，嘉峪關作為明長城最西端的關口，古人進出通關時，守關的官員會檢驗過關者的身份，並為其頒發相應的通行憑證，即所謂的「關照」，這也是「多多關照」一詞的由來。

為令遊客能沈浸式感受發關照，嘉峪關內特地設置體驗區，其中留著落腮鬍的李森近年在網路爆紅。《東森新媒體ETtoday》記者近日實地前往體驗，發現儘管烈日當空，但「關長」攤位前是大排長龍，遊客們紛紛購入「關照」等著去「自報家門」來蓋章。

「從哪來的？去西域做什麼？」留著落腮鬍的李森拿著毛筆發問。一名台灣女生向關長說她來自台北，要去西域「賣珍珠奶茶」。李森隨即答出，來自「艋鎔」，允許前往西域。他還準確說出「台南古稱承天府，金門古稱烏海」，遊客們直呼「好厲害」。

另外，現場有一名年輕女律師則表示自己來自浙江義烏，要去西域「打官司」。李森聽後立刻答道，「義烏啊...以前叫巫傷...」，寫完關照、蓋完章後，他大聲朗讀，「巫傷訟師xxx，經嘉峪關前往西域，主持正義、懲惡揚善。」

▲▼關長在與小男童互動。（圖／記者蔡儀潔攝）

緊接著，李森的下一位「離境人士」是來自安徽合肥的小男童，他答道「廬州府人士」，怎料小男童困惑地說「不是」，李森耐心解釋合肥以前叫廬州府，也叫廬陽。寫完關照後，李森唸道「廬州府小王子xxx，隨母后大人經嘉峪關前往西域，遊山玩水看世界。

43歲的李森已經在嘉峪關工作22年，「半輩子都放在這了。」儘管只有國中學歷，但他醉心閱讀歷史書籍，不斷精進學識，且自學了20餘種外語，能和外國遊客簡單交流。

▲在關長站前圍觀的遊客。（圖／記者蔡儀潔攝）

如何能快速答出不同城市的古稱？李森受訪時表示，「也沒啥方法」，主要是根據遊客的說法進行變通，從沒想過突然有天會在網路上走紅，但他並不打算跳槽，「我對這份工作非常非常有感情，我就在嘉峪關定住了！」

一名廣州遊客受訪表示，疫後想去遠一點的地方旅遊，因此特地來到甘肅玩，在社群平台小紅書上被網紅關長「圈粉」，因此帶小朋友來體驗古代是如何發關照。

據景區工作人員曹文娟介紹，目前嘉峪關處於旅遊接待高峰期，每日入園遊客達2.5萬人，是2022年同期的300%，較2019年疫情前還高10%。