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大陸 大陸焦點 特派現場

絲路經濟3／因企業而設的城市 陸「最大鎳鈷基地」年收破1.4兆

▲▼ 甘肅,金川集團。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲金川過去礦山露天開採區。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／甘肅報導

甘肅有一座城市因礦產而起、因一家企業而設立，它就是有「鎳都」之稱的金昌市。從大陸首架國產大飛機C919到航空、軍武，均有使用產自金川集團的有色金屬。《東森新媒體ETtoday》近日實地走進金川，一睹這家「重」磅級公司。

▲▼ 甘肅,金川集團。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲工作廠房。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

中國最大鎳鈷生產基地

金川集團始建於1959年，大陸前領導人鄧小平1966年曾讚其是不可多得的「金娃娃」。目前金川已具備鎳20萬噸、銅110萬噸、鈷1.7萬噸、鉑族金屬10噸等的生產能力，是大陸最大的鎳鈷生產基地和鉑族金屬提煉中心，擁有亞洲第一座鎳閃速熔煉爐、世界首座銅合成熔煉爐等。

據介紹，金川有色金屬產品產量已增加到232萬噸，2022年營業收入逾3300億元（人民幣，下同），利潤由2017年的虧損13.9億元到盈利106.6億元，資產負債率由69.52%控制至60%以下。

▲▼ 甘肅,金川集團。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲工廠內的機械手臂。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

因礦興企、因企設市

穿梭在金昌市的街道， 會發現許許多多行人、電單車騎士，均穿著金川集團的工服，了解得知當地多數民眾，甚至是一家人都在金川任職。

實際上，金昌這座城市就是因金川集團而設。時間追溯至1958年，永昌縣發現大型銅鎳礦床，隔年成立永昌鎳礦，後改名為甘肅有色金屬公司；1962年設立金川鎮，1981年設市，因境內金川區、永昌縣合稱「金昌」。

職工白翔作為金川集團的「廠三代」，爺爺在金昌還是戈壁灘時就來工作，「這裡有來自各地的人，大家都講普通話。」

金川充填工區的女職員吳贇透露，她畢業於昆明理工大學採礦工程科系，父親亦在金川運輸工區上班，因是獨生女不想離家太遠，最終選擇回家鄉打拚。

隨著金川快速進步且於2019年進入世界500強，當地不僅出現「青年回流」趨勢，且愈來愈多人才選擇到金川工作。據「智慧充填」工區大班長虎彩霞介紹，今年就有超過2000人應聘，包括名校碩士生，公司則會提供公寓等配套措施，薪資根據不同職位從5000至數萬元不等。

據悉，金川現有員工3萬2200餘人，專業技術人員7582人，其中高級工程師及以上人員1056人，技師及以上高技能人才2256人。

▲▼ 甘肅,金川集團。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲智慧填充操控區。（圖／記者蔡儀潔攝）

5G智慧化轉型

時代快速發展下，金川從傳產走向科技轉型，譬如礦石拉運方面，2.2公里的線路過去需要人拉肩扛，粉塵、噪音帶來巨大風險，如今透過安裝水平有軌運輸系統，並覆蓋5G高速網路，採用5列、14台無人駕駛電機車遠程調度，集控室操作員代替了駕駛司機、扳道工和放礦工3種職位。

在龍首礦「智慧充填」工區，虎彩霞已工作逾10年，她表示，過去一套設備要有3人操作不停計算，且充填效果會基於不同人員的專業能力而波動，「那時候上班精神要高度集中，誰的水平高誰的水平低，一眼就能看出來，井下的充填工人聽管道流沙的聲音，就能判斷地面上的儀錶工是不是又換人了。」

虎彩霞接著說，約3年前開始設計智慧化程式時，她亦參與溝通交流，告知工程師具體的工作流程和需求，如今透過智慧化數據平台，將參數設置好後就能實現電腦精準控制，成果曲線非常平穩。

▲▼ 甘肅,金川集團。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲員工遠程操作系統。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，今年是大陸提出「一帶一路」倡議十週年，金川集團亦不斷優化「金川—境內—海外」經營佈局，在全球30多個國家和地區展開有色金屬礦產資源開發與合作，譬如先後通過股權投資並購墨西哥泰勒資源公司、阿比頓尚比亞公司、南非思威鉑業公司、印尼金川WP&RKA公司等6家境外礦業公司，獲得有色金屬礦山10座。

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甘肅金川金昌鎳鈷有色金屬

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