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大陸 大陸焦點 特派現場

絲路經濟4／戈壁建智慧玻璃溫室「沙漠變黃金」　年產9000噸小番茄

記者蔡儀潔／甘肅報導

炙熱的艷陽、一望無垠的戈壁，甘肅張掖耕地面積僅佔土地總面積不到一成，當地近年大力推動農業現代化，令戈壁荒灘變成果菜飄香。超越發展農業公司就斥資11.6億元（人民幣，下同，約新台幣49億元），建成43萬平方公尺的智慧玻璃溫室，種植法國引進的小番茄，銷往沿海城市的中高端市場。

▲▼ 甘肅,番茄。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲智慧型玻璃溫室內種植大量的高端小番茄。（圖／記者蔡儀潔攝）

超越發展農業的小番茄種植，採用全球最先進的荷蘭智慧溫室工業化栽培技術，並實現技術本土化，利用戈壁荒灘生產果蔬，「不佔用耕地、不與糧爭地」，是中國大陸單體規模最大、種植技術聚集度最高的生態型產業化項目。

▲▼ 甘肅,番茄。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲李亞瓊受訪。（圖／記者蔡儀潔攝）

《東森新媒體ETtoday》記者近日實地走進智慧玻璃溫室，首先必須先換上專業防菌衣、鞋套、戴上帽子，全副武裝才能走進溫室。放眼望去，大棚內的整齊排放了巨大的架子，藤蔓有序纏繞，飽滿的小番茄呈魚骨狀排列。

工作人員李亞瓊介紹，小番茄的種植實現了「無污染、無廢棄、無排放」，藤蔓的根部所扎在的白色盒子內，加了打碎的椰殼所製作的椰糠，作為有機肥使用；雨水、雪水透過滅菌處理後，透過點滴灌溉的方式注入土中；水槽收集水肥排液，節水率達65%；老葉藤蔓採收後，打磨成為牲畜飼料。

李亞瓊指出，經過不斷的落蔓，小番茄一年可採收約10次，產量可達每平方公尺32公斤，年產串番茄約9000噸，主要銷往大陸中、東部地區和沿海城市，主要客戶是華潤、山姆等中高端大型超市賣場，年產值達2.5億元。

此外，該企業帶動所在的民樂縣經濟發展，通過「生產間教學」、「工廠教學」、「定向培訓」等方式，吸納1000餘名搬遷群眾就業，人均月收入約4200餘元（約新台幣）。

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甘肅絲路經濟超越發展農業公司小番茄

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