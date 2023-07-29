絲路經濟2／台商紮根甘肅縣城種菌菇　「反季節」模式年產400萬袋

▲錢建華的菌菇種植公司在夏季進入休整期。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／甘肅報導

相較於大陸沿海城市，西北內陸的台商台青數量較少，但來自台北的錢建華一待就是逾20年，如今他在甘肅武威市古浪縣經營菌業生物公司，年生產逾400萬袋食用菌菌包，2022年銷售額達800萬元（人民幣，下同，約新台幣1700萬元），「一定要改變西北經商困難的觀念，怎麼還會有傻子去沿海投資？」

錢建華1999年跟隨英業達集團副董事長溫世仁，與幾位企業家一起到甘肅考察，並留在古浪縣黃羊川鎮，負責經營正文菌業生物科技有限公司。

▲錢建華在接受採訪。（圖／記者蔡儀潔攝）

據錢建華介紹，正文菌業產銷業務主要有菌包、食用菌及有機肥等，目前主營品種包括小黑平菇、姬菇、金耳、秀珍菇等，擁有食用菌種植大棚126個，全年生產食用菌菌包400萬袋以上，主要銷往深圳、香港等地；2022年全年銷售額達800萬元，其中菌包和菌菇分別佔300萬元和500萬元

正文菌業採取「反季節」種植，錢建華表示，譬如7月大陸南方地區的菌菇價格便宜，他們公司就進入休整期，與南方種植進行調節。

▲正文菌業還帶動周邊貧困勞動力。（圖／受訪者提供）

由於位於甘肅鄉鎮，正文菌業還帶動周邊貧困勞動力，平均每天為50人，最高峰可達每天逾100人，為周邊貧困戶帶來逾3000元（約新台幣1.3萬元）的月收入。

錢建華認為，相比東部沿海，大陸西北內陸人力成本低、投資門檻低，政策扶持力度更大，擁有更高利潤空間，尤其適合年輕人創業，加上甘肅擁有日照時間長、早晚溫差大等特點，適合發展農業水果、蔬菜種植業。

▲正文菌業主營品種包括小黑平菇、姬菇、金耳、秀珍菇等。（圖／受訪者提供）

但錢建華同時強調，首先要克服氣候環境條件，需要很大的決心、勇氣及毅力，「現在做農業一定要有產業鏈，不能光生產不懂得銷售。」

另外，古浪是甘肅省第一「養羊大縣」，截至2022年底，古浪縣肉羊飼養量達到827萬隻。錢建華看中「羊產業」發展，今年投資創辦了一家新公司，引進台灣技術將禽畜糞污有機廢棄物，轉化成為有機肥，實現「循環經濟」理念。