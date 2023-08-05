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義民中學解聘教師案　全教總嚴厲譴責校方：漠視法治、挑釁政府

▲全教總召開記者會控訴義民高中校方違反解聘大量教師。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教總今天譴責義民高中校方與董事會，漠視法治、公然挑釁主管機關。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹縣私立義民高中近期爆發違法解聘教師案，引發各界關注。教育部已要求學校限期依教師法規定續聘教師，否則將依私立學校法相關規定處置。昨義民中學發出聲明書指出，將再次遞送聘書與應聘書給十位教師，若教師十日內未依通知回擲應聘書或再次單方面刪除、修改聘書與應聘書內容者，即喪失受聘資格。

對此，全教總今天不滿表示，此舉顯示校方一錯再錯，完全沒有誠意解決問題，更無視義民師生與家長連署力挺教師，也全然不理會教育部要求限期依教師法規定續聘的嚴正立場，校方少數主其事者為一己私利，置師生權益與校譽於不顧，全教總對學校董事會漠視國家教育法治，公然挑釁主管機關行徑，表達嚴厲譴責。

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全教總也提出四點呼籲，首先是教育部應督促義民校方，盡快復聘全體教師，並重啟與教師對等協商，其次是義民董事長應出面公開對話，展現義民董事會興學應有態度，第三是請全體教師稍安勿躁，在勞資爭議過程中，所有工會會員都會獲得全教總全力協助，最後則是請學校家長、同學、畢業校友，以及關心教育的朋友持續給予教師支持。

全教總理事長侯俊良強調，這起大規模解聘教師案，竟然發生在一所年年滿招學校，而作為始作俑者的學校董事會，先是長年苛扣減薪，後又未依教師法規範續聘教師，甚至不理會教育部指正與提醒，嚴重侵害學生受教權與教師法定權益，全教總要求教育部，必須以更具體的作為保障教師基本權益。

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