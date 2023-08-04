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台大與伊利諾大學系統簽署合作備忘錄　穩固台美學術合作

▲▼台大校長陳文章與伊利諾大學系統總校長柯霖完成雙方簽署的合作備忘錄。。（圖／教育部提供）

▲台大學術聯盟與伊利諾大學系統完成簽署合作備忘錄，加強半導體等領域合作。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

台大校長陳文章率領訪問團，代表台灣大學學術聯盟12所大學，和伊利諾州大學系統簽署合作備忘錄。教育部指出，這是雙方攜手合作重要里程碑，備忘錄合作範圍，涵蓋半導體、量子科技、AI與資料科學、永續與華語文教育等關鍵領域，特別是半導體產業相關領域合作，符合兩國共同推動的「台美教育倡議三年策略計畫（2023-2025）」目標。

這次合作備忘錄，在台灣時間昨（3日）清晨6時，在美國芝加哥與伊利諾州大學系統簽署，由陳文章代表台灣大學學術聯盟與伊利諾大學系統總校長柯霖完成簽字，台美兩國官員透過線上或實體觀禮。教育部次長劉孟奇在線上參與並致辭，祝賀雙方合作關係深化，期盼日後顯著合作成果。陳文章則表示，期待藉由這份合作備忘錄的引領，攜手創造更多的機會與成就，為台美學術交流與合作作出積極貢獻。

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教育部表示，這份合作備忘錄的簽署，將為台美之間的學術交流與合作，提供全新的契機，促進兩國高等教育發展，並進一步強化兩國之間的友好合作關係。期待雙方攜手並肩，為學術界的繁榮與進步作出更多努力與貢獻。

▲▼台大校長陳文章與伊利諾大學系統總校長柯霖完成雙方簽署的合作備忘錄。。（圖／教育部提供）

▲台大校長陳文章與伊利諾大學系統總校長柯霖完成雙方簽署的合作備忘錄。（圖／教育部提供）

台灣和美國在109年12月簽署「台美教育倡議」，教育部指出，雙方積極推動多個合作項目。今年3月，伊利諾州大學系統總校長柯霖（Timothy L. Killeen）率團訪台，拜會行政院長陳建仁，陳特別期許台美間建立一個系統性的人才培育渠道，並在高科技產業供應鏈領域加強合作，為台美的重要夥伴關係奠定基礎。

今年5月，教育部次長劉孟奇政率領台大、清大、政大、陽明交大及中山大學等5校校長、副校長，組成代表團回訪伊利諾州，雙方持續溝通協商，成就此次合作，而此次合作備忘錄的簽署，更進一步鞏固了台灣與美國在高等教育領域的合作關係，為雙方的學術交流與合作提供新的平台。

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