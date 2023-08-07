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財庫漲起來！3生肖明起「有大獎有大運」　屬蛇：正財超旺

▲▼威力彩，彩券，彩券行。（示意圖／記者許力方攝）

▲威力彩已連槓龜12期，頭彩獎金上看2.2億元。（示意圖／記者許力方攝）

記者陳致平／台北報導

威力彩今晚8點開獎，頭彩獎金上看2.2億元，不少人都期望獲得財神爺眷顧，一舉抱回大獎，從此能告別社畜的辛苦生活，知名運勢網站點名3生肖從明天開始有機會進財、迎來好運。

運勢網站《搜狐網》點名生肖豬、生肖蛇和生肖猴的民眾，從明天開始財庫猛漲，有機會獲得財神爺庇佑，生活過得越來越順利。

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▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票。（圖／記者許宥孺攝）

▲運勢網站整理3生肖的民眾自明日起會獲得財神眷顧。（示意圖／記者許宥孺攝）

生肖豬

屬豬的朋友，為人機靈，同時能言善辯，為人大器，平日的好人緣獲得青睞，個性上也有野心、有抱負。從8日開始，屬豬者的外財數不勝數，財庫猛漲，先前苦心經營終於迎來回報、定能品嘗碩果累累的幸福滋味。

生肖蛇

屬蛇的朋友，從8日起正財超旺，有望得到加薪的機會，在大家眼裡頗具魅力，工作上必定能繳出一張漂亮的成績單。屬蛇者個性上左右逢源，有機會賺得盆滿缽滿，在工作和生活方面都將格外順利。

生肖猴

屬猴的朋友，對身邊的人總是態度友好，非常會說話，過往建立良好的人脈圈，都會成為事業上的助力。8日起屬猴者有大獎運，財富會自動找上門，不論是大財或是小財，可說是財運爆棚。

※民俗說法僅供參考。

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