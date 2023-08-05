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罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

觀世音菩薩。（圖／翻攝自龍山寺官網）

▲觀世音菩薩。（圖／翻攝自龍山寺官網）

圖文／CTWANT

今日是8月5日，農曆6月19日，也是觀世音菩薩得道日。就有命理師提醒5生肖的民眾，如果想要祈求庇佑、改運的話，務必要掌握今天的好時間，前往廟宇內向觀世音菩薩祈禱。而這5生肖分別是鼠、兔、龍、馬、雞。

據了解，一年當中，觀世音菩薩有3個重要的日子，分別是每年農曆2月19日的觀世音菩薩聖誕、6月19日的觀世音菩薩得道日與9月19日的觀世音菩薩出家日。而今日（5日）正是觀世音菩薩得道日。

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而根據媒體報導指出，命理師李沄潔表示，民眾如想祈求身體健康、萬事如意，或是希望實現內心的願望，可以穿著端莊整潔（盡量不要全身黑），前往自己常去或是住家附近有供奉觀世音菩薩的廟宇內祭拜。參拜吉時是上午5至7點、上午9至11點、下午15至19點。供品方面建議選擇鮮花、素果、素食、壽麵、壽桃等。

李沄潔也表示，民眾在向觀世音菩薩許願後，也可以在能力範圍內進行小額捐款、佈施白米，如此一來更有機會獲得菩薩庇佑。

李沄潔也提醒，2023年下半年度，有5個生肖的民眾運勢較弱，真的要掌握這天向觀世音菩薩祈求平安順遂。這五個分別如下：

鼠：受到刑太歲的影響，容易感到心浮氣躁，招來口舌是非。

兔：今年為本命年，只有在遇到喜事時才可逢凶化吉。

龍：受害太歲的影響，容易遇到意外傷害且招惹小人。

馬：破太歲，容易與人發生糾紛，需要注意言行舉止，已婚者更要留意夫妻感情。

雞：沖太歲，容易招惹是非，因此要時常提醒自己保持冷靜應對。

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