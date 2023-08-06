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盤點8月「健康運最佳、最爛」星座！雙魚累爆了

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲有3星座被點名8月健康運勢差，需多留意。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

許多人都很關心自己每個月的運勢，除了金錢、愛情運外，健康運勢也格外受到重視。塔羅牌老師艾菲爾即點名8月「健康運最佳與最壞」星座Top3，有些人健康狀況相當不錯，有些則需加強警惕，例如巨蟹座、牡羊座及雙魚座，身心恐已失衡。他也透過不同星座的健康特點提供指引，供大家參考。

艾菲爾盤點8月「健康紅黑榜」星座名單，要同時參考太陽、上升星座：

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－健康運勢亮紅燈

第3名：巨蟹座

這段時間你可能覺得健康狀況不起眼，雖保持穩定，但也不能掉以輕心。要留意身上的小病小痛，例如頭痛、胃痛等，勿輕忽任何不適，保持良好習慣很重要，包括規律的作息、均衡的飲食和適度運動，即時關注身體狀況，適時進行體檢、確保健康保持在良好狀態。此外，心態也要積極，對待身體更要倍加珍惜和呵護。

第2名：牡羊座

8月健康運勢稍嫌低迷，可能有些疲憊，這段時間缺乏特別有利的星象支持，要特別注意健康。規律作息和均衡營養尤為重要，別過度勞累了。若感覺身體出現不適或疲勞，即時休息與放鬆是必須的。可考慮增加散步、瑜珈等輕鬆運動，放鬆身心。此外，只要保有一顆積極的心，健康運勢就會逐漸好轉。

第1名：雙魚座

8月健康運勢稍有波折的雙魚座，情緒變化會對身體造成影響，可能容易因為情緒波動而感覺身體疲累、焦慮，要學會放鬆心情，多參與讓自己感到快樂的活動，例如聽音樂、閱讀或與親友聚會等，藉此緩解情緒壓力。此外，健康習慣也要更加注重，定期運動、控制飲食，避免暴飲暴食和攝取不健康食物，注意自身身體信號，即時休息和放鬆保持良好狀態。

NIKE女子半馬1萬8千名女性跑步展現正能量a（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲保持運動習慣，均衡飲食，才能讓健康狀態保持在良好狀態。（示意圖／本報資料照）

－健康運勢頂呱呱

第3名：金牛座

土星合月給你安定感，這是建立健康習慣的好時機，可趁著這段時間努力養成好習慣，例如每天適量運動、控制飲食，能更有精力面對生活。偶爾休息一下也是必須的，但要注意別過度沉溺於美食和懶散，保持適度節制，才能讓健康狀態保持在好狀態。

第2名：處女座

陽光灑落處女座，會感覺精力充沛、超有活力，這正是展開活動與健身的好時機。但也別忘了細心照顧自己的情緒，小心水星逆行帶來的壓力，懂得放鬆心情、避免過度操勞，才能持續享受這份健康好運氣。

第1名：天秤座

天秤座的健康運勢在8月後期非常好，身體狀態穩定、精力充沛。土星沖日後會更加注意健康問題，或許可考慮健檢。情緒上的波動恐影響飲食，建議嘗試放鬆心情。多注重自身所需，創造健康的生活方式，例如加入健身行列，享受美味又健康的食物。也要記得讓自己放假，讓心靈獲得寧靜，對整體健康提升也很重要。

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