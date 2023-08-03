「8大苦命臉」特徵曝光！中越多越坎坷　臉小鼻大＝晚年孤獨

▲想知道自己是不是苦命面相？快拿鏡子照照看。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

命理界認為，從面相可以看出一個人的命運，而想要變好命得靠時間的累積。在此之前，命理專家湯鎮瑋老師分析「苦命臉」的8大面相特徵，在人生路上可能遇到重重障礙與關卡需要跨越、披荊斬棘才能嚐到甜美果實。他也提醒，可以拿出鏡子親自檢視，若符合一半以上，就得小心了。

命理專家湯鎮瑋在YouTube頻道分析「8大苦命臉的面相」，並指出論面相有「觀相六法」可作為基本觀念，分別是問名在眉、問貴在眼、問富在鼻、問福在耳、問權在顴、問聲在全，不過相不單論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若要判斷自己是否有苦命臉，湯鎮瑋分享可參考以下8面相：

1.太陽穴凹陷、狹窄

太陽穴代表「夫妻宮」，若窄於一指至一指半的寬度或是凹陷都不好，代表一生感情中得不到另一半的幫助，注定感情多阻礙與波折，會比較苦命。

2.頭尖尖、栗子頭

額頭尖、兩側窄，像是卡通《櫻桃小丸子》的朋友永澤，或是兩側胎毛多讓額頭在視覺上呈現窄尖都算。以男生而言，額頭從髮際線至眉毛至少要有3指半至4指寬，女生最好3指至3指半寬，額頭尖窄代表先天貴人運少，需勞碌奔波、自立自強，這一生沒有好的機緣巧遇。此外，額頭若有紋路或凹陷，也會破壞貴人運。

3.臉大鼻小、臉小鼻大

女生如果臉大鼻小，代表難得到丈夫幫助，對方可能人很好，但經濟能力差，嫁過去後還得勞碌命的照顧家庭、辛苦拚事業。相反的，如果是臉小鼻子大，這樣的人則較為孤傲，容易活在自己的世界，身邊親友遠離，人生到了晚年都是孤身一人，因為自己眉角多又難搞，無法與人合作和相處。

4.眉心太窄

眉心（印堂）若有橫紋、直紋，或兩眉間不到1指寬，代表一生是非、官非、牢獄之災不斷，常會捲入莫名之事，或成為是非製造機，常得處理官司或感情紛擾。尤其男生眉間有橫紋或直紋，又逢命格桃花旺，常處理桃花糾葛，也容易臨老入花叢。

▲黑眼珠小又無神者，容易有血光之災。

5.顴骨低陷、橫張

顴骨是權力的象徵，顴骨橫張者代表一生中容易遭遇不公平對待，或常常因小失大。顴骨低陷、橫張的人，建議盡量學習「老二哲學」，但偏偏這樣的人愛強出頭，最後落得兵敗如山倒。

6.眼珠小、沒眼神

如果眼珠小到有三白眼、又無神，看起來很累沒睡飽，代表其一生意外、血光事故頻繁發生。眼睛代表貴氣，而眼珠小代表行事衝動容易被人煽動，無法集中精神與想法；眼睛沒神則代表耳根子軟、找不到人生方向，進而做出錯誤決定而影響一輩子。

7.嘴巴太小、嘴沒事就張開

嘴巴代表慾望的表現，嘴巴大的人通常慾望重，但也會為了實現慾望而激起企圖心與積極度，讓自己變得更強與進步。反觀小嘴巴的人較為保守、墨守成規、沒膽量，很難創造人生格局，或把握改變人生的機會。該怎麼知道自己嘴巴大或小？以雙眼眼頭向下延伸至嘴角，在不笑情況下若嘴角未超過兩端點，即代表是小嘴巴。

8.三才不均、下巴短

髮際線到眉毛叫「天格」，代表青少年時期運勢；眉毛到鼻頭稱「人格」，代表中年的運氣；鼻孔到下巴則是「地格」，是晚年運氣的象徵。若天、人、地三格都均等，代表一生有較多的機緣巧遇，即使每個人生階段有所波折，也能逢凶化吉。但若不均等，又逢下巴很短、內縮，可能會影響老年運勢。

◎民俗說法，僅供參考。