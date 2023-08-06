AV女優引退畫漫畫自傳！自揭片酬5萬→150萬秘辛　首部腳本看傻眼

▲前AV女優峰奈由果（峰なゆか）引退後成為漫畫家，創作自傳漫畫《我當AV女優的那些年》。（圖／大辣出版提供）

記者林育綾／綜合報導

前AV女優峰奈由果（峰なゆか）引退後成為漫畫家，創作自傳漫畫《我當AV女優的那些年》，畫下當年如何成為AV女優，從剛開始「靠臉」片酬只有5萬，卻因為2個原因讓片酬直接飆升到150萬，她也以幽默、赤裸、毫不掩飾的方式揭露在AV業界的所見所聞，如今作品也來台，由大辣出版發行。

峰奈由果在2005年以AV女優之姿出道，她在漫畫中自我揭露，多年前在她19歲時，因為參與過戀愛談話節目《戀愛無事生非》（戀のから騒ぎ），有一段時間常上電視通告，卻因通告費低廉，加上簽約限制無法打工，使得日子非常窮困。

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▲峰奈由果自繪漫畫自傳，揭開當年成為AV女優的過往。（圖／大辣出版提供）

在無法生活的情況下，某一天於東京街頭被星探發掘，踏入AV業界；不過原先她的衣著寬鬆，遮住了傲人身材，再加上長相普通，只被開了5萬日圓片酬，演出「企劃」型的作品，也就是只能在多人作品中飾演配角。

不料後來試鏡時脫下上衣，露出傲人H罩杯胸圍；再加上她透露自己參與過《戀愛無事生非》節目，片酬一口氣從5萬飆升到150萬日圓，直接爬上「AV女優金字塔的頂端」，成為「單體女優」有獨立作品。

▲▼靠臉片酬只有5萬，靠胸部有45萬，再加上參演過電視節目的頭銜，片酬直接飆到150萬。（圖／大辣出版提供）

▲雖然決定以AV女優身份出道，一開始她卻無所適從。（畫面經過處理）。（圖／大辣出版提供）

由於毫無拍攝經驗，她以為會有「職前訓練」，沒想到了現場，一翻開導演的劇本，看傻了眼，導演還安慰她說，「不用這麼擔心啦，跟平常做愛一樣就好了喔！」峰奈由果就在「自己感覺中做出的效果」拍完出道作品《戀愛情色生非》。

她體悟到「就算只拍過一部，到死都還是會被說是AV女優！那拍一百部也是，不好好多賺一點，豈不是虧大了！」後來在入行4年後，於2009年引退，以漫畫家身分出道。

峰奈在日本週刊連載第一部漫畫《三十小女人》（アラサーちゃん╱Around 30 chan），之後集結成冊，至今發行7冊，也在2014年授權影視版權拍攝電視劇，由「情色女王」壇蜜擔任主角。

後續她在《SPA!》週刊連載自傳漫畫《我當AV女優的那些年》（AV女優ちゃん），畫下她當AV女優期間的所見所聞，以幽默口吻，赤裸、毫不掩飾地揭露那些AV不為人知的人事物，看似奔放實則暗藏血淚⋯。

▲▼前AV女優峰奈由果的自傳漫畫《我當AV女優的那些年》，如今也來台發行繁體中文版。（圖／大辣出版提供）

出版社介紹，如果說《AV帝王》是從男人的視角，看AV帝國的紙醉金迷和泡沫的破滅；那麼《我當AV女優的那些年》，則是將被商品化的AV女優，重新變回了「人」。這是一本「以AV女優作為職業」的女人們的故事，是有色有味的女人，真正的柴米油鹽、愛情與友情。

《九条的大罪》漫畫家真鍋昌平獨厚也讚，「我非常喜歡峰小姐描述自己如何成為AV女優的那一段故事。從沒被當成女人對待的中學時代，到上高中後成為辣妹，進入一個把女性視為商品的環境⋯⋯這段期間的內心糾葛描寫得非常好。還有，簽名會上來了一個腳不方便的男人，把AV女優的峰小姐罵了一頓，使妳領悟到『人類會去欺負比自己弱小的人』，再從這裡把情節帶到過往的回顧，這種鋪陳方式真的非常優秀。」

《我當AV女優的那些年》如今也來台發行繁體中文版，由大辣出版在各大通路上市。