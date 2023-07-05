女球迷常上鏡頭　老司機一眼認出「是G奶AV女優」！身份被神出

▲優梨まいな經常到球場觀賽。（圖／翻攝自Twitter／@yuurimaina）



記者施怡妏／綜合報導

導播常常捕捉球場觀眾席的正妹，讓球迷大飽眼福，不只台灣，日本導播也很喜歡特寫場上的美女，有網友表示，日本職棒「北海道日本火腿鬥士」有位漂亮女球迷常上鏡頭，而該名球迷的身分也被AV達人「一劍浣春秋」曝光，原來是AV女優「優梨まいな（優梨舞奈）」，2021年因健康問題引退，最近又復出了。

有網友在PTT發文，「日本火腿女球迷常上鏡頭，拍AV的」，有名女球迷長相漂亮，在場邊賣力應援模樣相當可愛，不管有沒有戴口罩，只要女球迷去球場觀戰，都會被導播關注。

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據了解，該名正妹的名字為「優梨まいな（優梨舞奈）」，真實身份是AV女優；AV達人「一劍浣春秋」還發文介紹，優梨まいな擁有G罩杯的好身材，出道半年就參與了100支作品演出，迅速在業界闖出名號，2018年還曾來台灣參加TRE台北國際成人展，大家都對她印象深刻。

不過，優梨まいな在出道4年後，因身體健康出狀況，2021年10月宣布引退，經過1年多的休息時間，優梨まいな又復出開始拍片了。一劍浣春秋表示，「和過去相比她瘦了不少，沒有很明顯大改的痕跡，但整體感覺更精緻了」。

▼優梨まいな身材姣好。（圖／翻攝自Twitter／@yuurimaina）

