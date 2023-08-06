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民眾黨前機師找「空姐應援團」熱舞　她怒轟：強化物化性別標籤

▲▼柯文哲出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲民眾黨主席柯文哲「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日因過去仇女言論挨轟，民眾黨則在5日舉行「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，被外界認為是為替柯文哲撕掉標籤，孰料，茶會表演中竟找來女性穿著窄版短裙的空姐制服跳熱舞，引發爭議。對此，桃園市空服員職業工會顧問林佳瑋5日就在臉書痛批，空服員長期以來被物化、被性化，被要求穿著根本不適合機上執勤的衣服，而這種活動就是在強化性別標籤。

林佳瑋指出，柯文哲為了撕除仇女的標籤，8月5日辦理「北區姊妹台灣選哲之友會」的活動，民眾黨台北市議員張志豪籌組「空姐應援團」，穿著超級窄裙，鏤空上衣，露胸露腿，上台跳舞表演。她直言，自己看到這則新聞憤怒到極點，空服員長期以來被物化、被性化，被要求穿著根本不適合機上執勤的衣服，而這種活動就是在強化性別標籤。

林佳瑋提到，2016年華航換新制服的時候，負責設計的張叔平說，「空服員的制服，如果不能引人遐想，就是設計師的失敗」，果不其然，設計出來的制服讓空服員激凸、坐下的時候露出三分之二的大腿，空服員被迫走光，鞋子更是高達七公分，完全不適合勞動工作，引發華航三分會的強烈抗議。

林佳瑋強調，空服員的制服改革，一直以來都是性別運動的重要項目之一，尤其亞洲航空公司基於男性視角所開發的制服，往往造成空服員執勤上的痛苦與不適。她舉例，日本航空跟JR東日本鐵道公司，早在2020年就開放褲裝；韓國人權委員會則是早在2013年，就裁定航空公司不得限制空服員只能穿裙裝；今年8月1日，桃園市空服員職業工會也向監察院國家人權委員會遞出陳情書，要求人權會效法韓國，鬆綁女性空服員的服裝限制。

因此，林佳瑋批評，柯文哲為了要向大眾表現出他對性別平權的意識，結果在相關活動上，仍然持續強化對於女性空服員的刻板印象，而相關活動居然還是由前華航機師張志豪所籌畫，簡直讓人傻眼痛心。

林佳瑋不禁喊話，「張志豪，你在華航擔任機師二十多年，你不知道跟你『同機一命』的空服員，有多少人長期穿著不適合的制服與制鞋，拇指外翻、骨盆前傾？你不知道空服員的機上工作是以協助旅客逃生及緊急救護為主，而這種制服根本不利協助旅客逃生嗎？你不知道空服員在機上的勞動強度有多高，而這類型的衣服總是讓空服員遭受性騷擾跟寸步難行嗎？」

林佳瑋直言「你都知道」，但是民眾黨還是選擇用性化、物化空服員的方式，作為「北區姊妹台灣選哲之友會」的表演節目，這就是台灣民眾黨的性別視角。

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