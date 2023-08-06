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史前館攜手金漫獎漫畫家狼七　新作《月亮的名字》出版

▲史前館攜手金漫獎漫畫家狼七出版新作《月亮的名字》。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲史前館攜手金漫獎漫畫家狼七出版新作《月亮的名字》。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由國立台灣史前文化博物館、漫畫家狼七與蓋亞文化攜手合作出版「重建台灣藝術史」漫畫《月亮的名字》，6日在史前館舉辦新書發表會。

史前館指出，2017年時任文化部部長的鄭麗君提出「重建台灣藝術史」政策，希望對台灣藝術史進行多元複數藝術觀點的重新研究、詮釋與推廣。史前館因而開始執行原住民藝術購藏與特展計畫，同時也希望透過大眾化的方式轉譯，讓1990年代（含之前）在藝術史中相對較邊緣化的原住民藝術得以重新被看見，依此續規劃了「重建台灣藝術史」漫畫出版計畫。

史前館策展人盧梅芬研究員指出，特展中的子展區「你的名字？『被發現』的佳興部落雕刻師」重新梳理佳興部落雕刻的歷史，漫畫亦取材自佳興部落雕刻師「被發現」的過程，呈現博物館學科分類的轉變、博物館與原住民關係的轉變，以及原住民的身分追尋。1990年之前，無論人類學、工藝與美術等領域的木雕研究，主要著重在「族群」藝術、較少強調製作者，使許多作品的作者成為「無名者」（anonymity）。例如，佳興部落有些作品已被一些博物館典藏，然而過去人類學博物館的典藏品登錄資料卻沒有製作者、創作時間等資料，主要僅標示族群與採集地。經過近20年的研究梳理，無名者不再是無名者，他們的名字終於清楚地進入公共視野，美術界也重新認識原住民藝術，以重新定義台灣文化的重要歷史轉折，同時回應了「藝術指路」與「身份追尋」2個重要的當代議題。

▲史前館攜手金漫獎漫畫家狼七出版新作《月亮的名字》。（圖／記者楊漢聲翻攝）

《月亮的名字》是漫畫家狼七第2部文史轉譯漫畫，狼七坦言，不論是「藝術指路」或原住民與其藝術創作，對他來說都十分陌生遙遠。但經過取材與資料閱讀、撥開層層的學術包裝後，會發現它要追求的其實是非常普世的價值：「想知道自己是誰、想找回自己的名字、找到自己歸屬的地方。」狼七說，史前館漫畫出版計畫裡的主旨「讓博物館中的無名者，在藝術史中重新歸位」，也是最初在面對這個陌生題材時繫住他的風箏線。「把名字還給他們」是個非常動人的命題。

史前館負責作品的企劃與監修，希望藉此探討「藝術指路」與「身分追尋」等主題，將博物館的使命延伸到探討當代的議題。特展「我是誰？」與漫畫《月亮的名字》亦是讓無名者在藝術史中重新歸位的一種方式，通過重新詮釋原住民藝術，呈現出台灣藝術史中的多元性與複雜性。史前館期待透過漫畫載體，將生硬的知識轉化為人性的故事，進而促使更多觀眾進入博物館，讓曾經的「無名者」，清楚且精彩的進入公共視野。特展於史前館第一、二特展室展出至113年2月18日止。

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