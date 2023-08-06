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88愛健康快樂　屏東有線電視+人團舉辦免費推拿、剪髮活動

▲屏東有線電視等單位攜手在潮州舉辦免費推拿、剪髮活動 。（圖／屏東縣記者公會提供，下同）

▲屏東有線電視等單位攜手在潮州舉辦免費推拿、剪髮活動 。（圖／屏東縣記者公會提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導　

父親節即將到來，屏東有線電視結合屏東縣新聞記者公會、屏東縣原始點關懷協會、祥和197志工隊、中華國際職能交流協會等單位，在潮州鎮舉辦「推拿、剪髮」公益活動，免費幫為人父親者或前來參與活動的民眾打理門面、舒活筋骨，也向終年辛苦的爸爸們表達敬意，

▲屏東有線電視等單位攜手在潮州舉辦免費推拿、剪髮活動 。（圖／屏東縣記者公會提供，下同）

▲屏東有線電視等單位攜手在潮州舉辦免費推拿、剪髮活動 。（圖／屏東縣記者公會提供，下同）

「88愛健康快樂」推拿、剪髮公益活動，今(6)日在潮州鎮老人活動中心舉辦，雖然天公不作美下起雨來，但不減民眾參與熱情，一早就吸引許多民眾到場享受剪髮、推拿服務。

潮州鎮長周品全、潮州鎮公所主秘王建元特地前來致意，感謝有線電視提供多元服務，長期奉行公益回饋地方，堪稱企業表率。

屏南有線電視總經理康宗興表示，潮州鎮公所施政用心表現亮眼，打造潮州亮點吸引觀光人潮，交通建設大幅躍進，帶動繁榮發展，社會福利健全落實，讓鎮民幸福有感也提升潮州能見度。而潮州鎮人口數是屏東縣第二多的行政區，很高興能來到潮州為當地及鄰近屏南地區鄉鎮的民眾提供暖心服務，實踐企業社會責任，落實企業回饋的理念。

立委蘇震清聞訊也和兒子蘇孟淳趕到現場，向現場民眾表達關心並祝賀父親節快樂，也不忘肯定企業攜手人民團體舉辦公益，讓民眾能享受免費的推拿與剪髮服務。

原始點關懷協會及祥和197志工隊，共出動20多位傳統整復推拿技術士為民眾進行筋骨調理，透由按壓、拉伸、撥筋等專業手技，幫民眾紓解筋骨消除疲勞。而中華國際職能交流協會也安排10多位髮型師為民眾修剪髮型，打理清爽門面。

郭先生原本打算在近日到髮廊修剪頭髮，但在得知有線電視要來潮州舉辦公益活動後，就特地帶著老婆小孩一塊來理髮，減少了一筆開銷，還可以順便進行推拿消除工作累積的疲勞，真的是一舉兩得。

屏東縣新聞記者公會理事長蔡麗華也表示，公會將會結合各界力量持續落實公益服務，希望透過媒體傳播方式喚起更多人的愛心，一起來參與公益，將溫暖與感動傳遞出去。

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