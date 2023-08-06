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社會 社會焦點 保障人權

孕婦險遭左轉車撞噴畫面曝！　驚險跳開怒瞪三寶駕駛

記者張靖榕／綜合報導

台灣行人地獄仍然持續上演，5日一段影片顯示，台北市文山區羅斯福路6段日前一名孕婦過馬路，竟然遇到左轉黑色轎車快速接近後急踩剎車，嚇得走在行穿線上的孕婦趕緊往一旁跳開。孕婦氣得猛瞪駕駛，險些因為黑車駕駛而受傷、連累胎兒，甚至險些喪命。

▲三寶駕駛轉彎不打燈、不減速、未注意及依規定停讓行人，險些害孕婦一屍兩命。（圖／翻攝「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

▲三寶駕駛轉彎不打燈、不減速、未注意行人及依規定停讓行人，險些害孕婦一屍兩命。（圖／翻攝「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」5日分享一段影片，錄影紀錄為6月4日下午4時30分許，一名孕婦走在台北羅斯福路6段的斑馬線上，突然遭一輛要左轉的黑車快速逼近，嚇得她趕緊跳開，而黑車也緊急剎車，幾乎就要撞上孕婦，還停在行穿線上。

孕婦氣得連撐傘都不顧，瞪著黑車並似乎對駕駛講了些話，離去時仍回頭緊緊瞪著駕駛許久。

▲孕婦怒瞪三寶駕駛。（圖／翻攝「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

▲孕婦怒瞪三寶駕駛。（圖／翻攝「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片上傳9小時已超過2.3萬人次觀看，留言數破300則，網友紛紛留言，「這垃圾車就該直接公佈車牌然後檢舉」、「不是沒撞到就沒事，若是孕婦嚇到或是跌倒」、「這開車要是撞死人，就是一屍兩命！太扯了」、「台灣最美的風景是人嗎？我看最狠的環境是人」、「不打燈，轉彎前不看有沒有人，還有，左轉時轉進的車道應該是最內線，怎麼會跑到外面去，這種應該直接吊銷執照。」

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