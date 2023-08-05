黑白配？柯文哲合體鍾東錦　洪申翰批：這就是柯心中的聯合政府

▲苗栗縣長鍾東錦、台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨（4日）在苗栗舉辦選哲之友會成立大會，無黨籍苗栗縣長鍾東錦應邀出席。對此，民進黨立委洪申翰5日表示，鍾東錦當然不只是一個犯過錯的更生人，他還是個現任的地方惡霸，坐擁違法砂石場，而主動擁抱、拉攏這樣的惡霸，就是柯文哲心目中的「聯合政府」。

對於柯文哲、鍾東錦合體造勢，洪申翰表示，大概猜得到，柯文哲會用「哎呀，更生人ＯＯＯＸＸ」，來閃避外界對鍾東錦黑影幢幢的質疑，自己也知道任何質疑都阻止不了「黑白配」，因為柯文哲是為了自己的利益，而不擇手段的人。

洪申翰直言，鍾東錦當然不只是一個犯過錯的更生人，他還是個現任的地方惡霸。照片裡這座砂石場，是人盡皆知的違法，而它的土地所有人就是鐘東錦。

▼鍾東錦違法砂石場。（圖／洪申翰和辦公室提供）



洪申翰指出，自己忘不了旁邊的農民，是如何發抖著控訴，只要他們對縣府檢舉這座砂石場的違法行為，就要面對黑衣人到家裡來暴力威嚇的證言。

洪申翰表示，這個地方惡霸現在是選上了縣長，但這還是抹不去他就是個惡霸的事實。或更直白說，他現在就是苗栗縣最有權力的惡霸。而主動擁抱、拉攏這樣的惡霸，就是柯文哲心目中的「聯合政府」。