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橫財說發就發！3生肖迎五路財神　千里馬有望「加薪發財」

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票。（圖／記者許宥孺攝）

▲屬豬者近期就算遇到困難，身邊也會有貴人出手相助，有望靠著長期累積的好人緣致富。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者陳致平／綜合報導

時間進入8月，不少人都期待新的月份會開啟新局，迎來生活中的好兆頭，運勢網站點名三大生肖的民眾明天開始有機會發橫財，工作運也會平穩向上，帶來滿滿的成就感，運勢相當不錯，要好好把握機會，趕快來看看你的生肖有沒有上榜。

根據搜狐網整理指出，生肖馬、生肖虎和生肖豬的民眾，8月3日到8月23日這段期間好運不斷，甚至有財運爆發的跡象，不要錯過好機會。

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生肖馬

屬馬的朋友，一向有披荊斬棘的工作精神，在職場穩紮穩打立下穩固的基礎，因此事業發展會更加順利，獲得主管賞識，職業生涯將再上一層，有望升官發財，正財運勢跟著旺起來，要留意身邊的好機會。

▲面試,求職,新鮮人,找工作,正妹,OL,上班族,小資女示意圖。（圖／CFP）

▲屬馬的民眾有機會受到主管賞識，獲得晉升提拔的機會。（示意圖／CFP）

生肖虎

屬虎的朋友招財納福，屬虎者越接近月底，個人運氣會來越好，運勢扶搖直上，生活中有貴人撐腰、財神鼎力相助，事業發展也會如魚得水，幾乎都能夠順心如意。

生肖豬

屬豬的朋友頭腦精明，待人處事圓融、人脈又廣，由於個性上深受旁人喜愛，平時也積極經營聯絡感情，所以遇到困難時，身邊的同事和朋友也很願意出手幫忙，需要把握對的時機，有機會靠著做生意致富。

※民俗說法僅供參考。

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