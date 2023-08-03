準備數錢！4星座「8月財運大爆發」　射手將獲驚喜之財

▲有4星座受財神眷顧，8月財運大爆發。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

準備數錢了！塔羅牌老師艾菲爾今點名「4星座」8月財運大爆發，將邁入高峰期！能受到財神的青睞，在投資計畫上大放異彩、事業進展也有所突破，自身的領導力和創意將在工作上備受肯定，讓你口袋賺飽飽。幸運上榜的有天秤座、獅子座、雙子座及射手座，只要保持開放心態，抓緊寶貴時機，財富之門將為你敞開。

艾菲爾分享8月財運旺爆星座Top4，請同時參考太陽、上升星座：

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第4名：天秤座

8/27土星沖日可能為你帶來意想不到的財務收益，也可能是在事業上取得重要成就的時刻。你的公平和協調能力，將成為你在金錢和商業交易方面成功的關鍵，只要保持冷靜和理智的頭腦，積極尋求新的投資機會，並善於把握時機，藉由自身的談判技巧與社交能力，將迎來豐盛收穫，讓財運蒸蒸日上。

第3名：獅子座

獅子座的財運在本月處於高峰！8/2超級滿月為你帶來收入，也可能對你的職業發展起到有利的作用。你的領導能力和創意才華，在工作上受到廣泛認可，可能會有財務相關的好休息。抓住寶貴時機，大膽展現才能，並積極追求更多收益和經濟機會；態度積極，將能在事業和財務上取得更大成就。

▲雙子座在工作表現上發揮得淋漓盡致，財運更上一層樓。（示意圖／本報資料照）

第2名：雙子座

8/9的金星天王星相位將為你帶來意外收入，也可能有與他人合作或展開新項目的機會，帶來額外的收益。你的機智和多才多藝在經濟環境中表現得游刃有餘，讓你能輕鬆應對挑戰。堅持你的靈活性和好奇心，打開心扉抓住這些有利時機、踏實計畫和謹慎投資，將能使財務狀況更上一層樓、迎接財富的到來。

第1名：射手座

超級滿月在8/2照耀你的金錢宮位，給予你巨大的財務機遇，可能會出現意想不到的財富增長或投資項目。而更令人興奮的是，8/13的英仙座流星雨高峰期，會帶來額外的金錢驚喜，就像是幸運的星塵灑落在你身上。你的開朗和冒險精神，使你在商業世界中脫穎而出，獨到的投資眼光、勇於冒險的精神，若能抓住這些機會，將為未來的財富航程奠定堅實基石。