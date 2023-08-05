民眾黨推人對戰陳玉珍　陳學聖轟柯文哲：擺明「把玩」藍營小雞

▲ 國民黨籍立委陳玉珍（左2）。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨日前決定徵召金門副議長夫人尚文凱角逐金門縣立委，對戰國民黨籍現任立委陳玉珍，對此，國民黨前立委陳學聖昨（4日）於臉書發文表示，陳玉珍哪點不好，柯P竟然要提人和陳玉珍對打？更直呼「陳玉珍情何以堪」。

尚文凱受民眾黨提名為金門選區的立委候選人後，先是遭網紅四叉貓（劉宇）踢爆其丈夫（即金門縣副議長）歐陽儀雄曾是「天道盟」的幹部，之後又陷入碩士論文的抄襲風波中，然而，民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，尚文凱的身分不只是副議長夫人，之所以提名她是因其擁有金融財經專業。陳智菡呼籲外界不要只是看身分背景，應獨立看待每位參選人，女性也是獨立個體，和任何人一樣有參政自由，應該給所有人公平的機會。

陳玉珍在面對尚文凱的爭議時，酸柯文哲「不能撿到籃子就是菜」，更表示民進黨在面對黨內客家事務部主任蔣絜安的抄襲事件時，直接快刀斬亂麻，相比自詡為新政治，且受諸多年輕人追隨的柯文哲，標準又是在哪裡？

陳學聖昨日為陳玉珍發出不平之鳴，他說，陳玉珍雖力挺郭，對柯文哲也不錯，且暢談藍白合，柯文哲之前也都善意回應，連2019年，陳玉珍手夾傷住院，柯文哲也跑去探視，看似好交情，「沒想到柯P竟然在金門推人和陳玉珍對打」。

陳學聖說，柯文哲可以公開說欣賞徐巧芯、羅智強，所以不在他們的選區提人，其實說穿了，柯文哲「在玩藍營的立委參選人小雞」，柯文哲找不到有分量、形象好的立委參選人，就來玩「點妃」遊戲，如果被點名的當事人想不透，還因此沾沾自喜，那就是被柯文哲把玩於股掌之上。

陳學聖語重心長地說，藍營小雞不用去蹭別人取暖，也不用在意他人褒貶，只要立定腳跟，跟上隊伍，大局讓上面去談，「侯只要上來，氛圍就變了！」最後，他也提醒藍營立委參選人，若不能有此體悟，「柯文哲對陳玉珍的絕情，最終也可能發生在自己身上」。