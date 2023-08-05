趙春山勸曝藍內參民調無效　朱立倫：現階段離勝選還有段距離





▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

兩岸圓桌論壇協會昨公布一份2024總統參選人民調，其結果與國民黨主席朱立倫日前稱，依據黨內內參民調，總統參選人侯友宜已趕上對手柯文哲，且與另名對手賴清德差距非常小的說法不同，為此淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山遂勸朱公布內參民調數字。對此，朱立倫今（5日）表示，既然是內參就不用公布，國民黨不會因為侯友宜民調在上升就自滿，「723後明顯我們民調在上升」，只是現階段離勝選目標還有段距離，「我們都會加油努力」。

朱立倫1日表示，根據國民黨最新內參民調，侯友宜已追上柯文哲，且與賴清德差距非常小。但兩岸圓桌論壇協會昨公布的民調，顯示「三腳督」情況下，賴清德支持度35.4％，柯文哲33.3％居次，侯友宜18.0％。趙春山表示，「他（指朱立倫）有什麼葵花寶典我是不知道啦，他說根據國民黨內參，我是很希望把數字公佈出來啦」，否則大家在猜是不是在激勵士氣、做假民調。

針對趙春山勸公布內參民調數字，朱立倫5日上午受訪回應，既然是內參，「我們就不用公布」，但黨內很多重要幹部都有看過這數據，且數據是滾動的，7月底有數字，8月初也有數字，「我們不斷地做參考」。

朱立倫說，國民黨不會因為侯友宜民調在上升就自滿，因為他們知道只要藍軍不團結、非綠分裂，賴清德就躺著選，導致再怎麼選，大家就是拚第二跟第三，沒有任何意義，唯有團結努力。「723後明顯我們民調在上升」，這就表示國民黨團結的成果，只是現階段離勝選目標還有段距離，「我們都會加油努力」。