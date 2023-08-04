不讓因公受傷退役官兵孤單　役政署「役路相伴」照顧12年

▲▼內政部政務次長吳容輝（左2）表示，役政署已經照顧因公受傷的退役官兵12年。（圖／役政署提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國軍今年有80名官兵因公受傷，不是全癱就是半癱，軍旅生涯提前結束，還增加家人照顧辛勞，內政部役政署從2011年就指派替代役前往住處陪伴，讓家人得以喘口氣，政務次長吳容輝4日舉辦「役路相伴-中區五縣市袍澤情深活動」，邀請受傷弟兄及家屬等500人相聚，增進感情和交流，並提前歡度中秋佳節。

吳容輝表示，為了關懷服役時不幸因公受傷的官兵，政府不但每年三節發給慰問金及生活安養津貼，從2011年起，役政署更遴選有醫學、復健、心理、社工等專長的替代役，到家協助就醫復健、陪伴關懷等生活協助，經多年努力，受傷弟兄生活改善了，心境也變得更加平和與開朗。

畢業於中國醫藥大學藥學系的替代役蕭敬民，4個月前分派到清水區公所服役，清水區有名67歲男子李明春，在馬祖服役時不慎炸斷左腿，原本生活就不便，多年前又中風，他因專業背景被指派到李家協助，每週2次協助紓緩關節、放鬆肌肉，這也讓李妻有了休息時間。

台中市民政局長吳世瑋表示，除了聚餐之外，還有禮品摸彩、特技表演、金曲串燒，以及參觀台中港區藝術中心，現場以迎賓舞熱烈歡迎，專業導覽解說人員更詳細介紹書畫展及特色的閩式建築文化，表達台中市最誠摯與貼心的服務。