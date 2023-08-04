　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調指柯文哲最能處理美中台關係　林祖嘉：用政黨來看國民黨不會輸

▲國民黨林祖嘉4日出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨大陸事務部主任林祖嘉4日兩岸圓桌論壇協會的出席。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者陳泰宇／台北報導

最新一份2024總統民調顯示，認為民眾黨參選人柯文哲最能處理、平衡美中台關係的民眾佔34.4％，領先民進黨賴清德27.2％、國民黨侯友宜12.9％。但國民黨大陸事務部主任林祖嘉今（4日）說，處理兩岸、美國以及日本關係，不是一個人能做的，而是整個行政團隊該做的，所以用政黨來看，國民黨在處理方面絕對不會輸；未來侯友宜還會訪美，到時候看侯見到哪些人、談了什麼，相信會跟柯文哲先前訪美時看到的人跟討論的事情會不同。

兩岸圓桌論壇協會針對中美關係對台灣總統大選的影響做民調，並於4日上午公布。在「整體來說，請問您認為在侯友宜、賴清德、柯文哲，3位總統潛在參選人當中，誰最有能力平衡且處理台灣與中國大陸及美國三者之間的關係 ?」方面，結果顯示，柯文哲以34.4％居冠，其次是賴清德27.2％，侯友宜則以12.9％殿末。

對此，林祖嘉表示，雖然民調顯示處理美中台關係之間是柯文哲領先，但是處理兩岸、美國以及日本關係，這不是一個人能做的，是整個行政團隊該做的。

林祖嘉說，現在看起來，好像侯友宜比較弱一點，但前幾天侯到日本見到了前首相麻生太郎、很多日本國會現任議員，也就是說國民黨長期處理兩岸、美日關係其實是非常好的，所以用政黨來看，「我覺得在處理方面絕對不會輸」。未來侯友宜還會出訪美國，到時候看侯見到哪些人、談了什麼，相信會跟柯文哲先前訪美時看到的人跟討論的事情會不同。

林祖嘉直言，賴清德以前講自己是「務實的台獨工作者」，這句話如果不改，賴完全無法碰兩岸關係；而柯文哲講「兩岸一家親」，雖然大陸願意跟他溝通，但若柯選上總統，一定會要求柯講清楚「兩岸是一國還是兩國」，講清楚後，才有辦法處理兩岸關係。

該份兩岸圓桌論壇協會民調調查主題為「23.07總統選情評估」，於2023年7月28日至2023年7月31日間，以市話調查與手機簡訊雙底冊（市話500+手機571）方式，調查戶籍於台閩地區22縣市，且年滿20歲的一般民眾，共取得1071份有效樣本，並於調查完成後針對樣本的戶籍地、年齡、性別、教育程度進行多重反覆加權；在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.99個百分點內。

ET快訊
快訊／廬山麗來飯店恐倒塌！　人員全撤離
快訊／遊客下海玩SUP　9人失聯
快訊／災情嚴重！　南投仁愛鄉明停班停課
快訊／橋恐斷裂！　地基掏空塌陷
女報案竟被暗示提供性服務　台南警被記大過
超級藍月引大潮！　嚴重海水倒灌
「120個帳號」即刻救援老高！3句話狂洗腦　尷尬內幕曝光
裸女領錢照瘋傳！　一絲不掛站ATM前

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲嘆「我不贏台灣會完蛋」　她曝數據：市政都不行還想當總統

郭台銘和弗里曼聊「金門和平宣言」　綠委：要選總統還有更多事能做

分析非綠陣營2論調　邱毅指：「朱侯金」是「唯國民黨老大論」

民調指柯文哲最能處理美中台關係　林祖嘉：用政黨來看國民黨不會輸

柯文哲邀鍾東錦合體造勢　他酸：跟前科縣長一起算藍白合還黑白配？

徐巧芯抓前瞻新爭議　「花43億如空城、連課程都辦不好」

挺郭派8／17餐會「謝典林受邀」　謝衣鳯：吃飯不代表支持獨立參選

羅智強影射侯辦「找網軍騷擾」　她建議：不如趁機改披柯營戰袍

侯柯民調已打成平手？　媒體人評：侯友宜是在野唯一可能勝選人選

批高雄「集中央寵愛於一身」　賴士葆：公平正義標準何在？

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

女KTV賣力唱跳《呼呼》　服務生進門傻眼笑到翻

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

柯文哲嘆「我不贏台灣會完蛋」　她曝數據：市政都不行還想當總統

郭台銘和弗里曼聊「金門和平宣言」　綠委：要選總統還有更多事能做

分析非綠陣營2論調　邱毅指：「朱侯金」是「唯國民黨老大論」

民調指柯文哲最能處理美中台關係　林祖嘉：用政黨來看國民黨不會輸

柯文哲邀鍾東錦合體造勢　他酸：跟前科縣長一起算藍白合還黑白配？

徐巧芯抓前瞻新爭議　「花43億如空城、連課程都辦不好」

挺郭派8／17餐會「謝典林受邀」　謝衣鳯：吃飯不代表支持獨立參選

羅智強影射侯辦「找網軍騷擾」　她建議：不如趁機改披柯營戰袍

侯柯民調已打成平手？　媒體人評：侯友宜是在野唯一可能勝選人選

批高雄「集中央寵愛於一身」　賴士葆：公平正義標準何在？

趙麗穎帶兒出遊「送回馮紹峰家」　被瘋傳復合…1舉動破流言

柯文哲嘆「我不贏台灣會完蛋」　她曝數據：市政都不行還想當總統

《太鼓之達人》新手遊採直立法玩　台版領先全球最快上架

日本星巴克「西瓜星冰樂」超狂配料！火龍果、奇異果完美夏季漸層

牡丹江洪水來了！　房屋連根拔起被沖走「只見屋頂在漂」

快訊／南投大雨狂炸！廬山麗來飯店地基掏空恐坍　驚悚畫面曝光

全台「最爛大學宿舍」重金改造！　新學期租金大漲2500元

Toyz遭通緝！挨告妨害名譽未出庭　警通知到案解送地檢署

響應海洋永續議題　中職明星賽720armour散播品牌理念

主人不在家…小狗遭黑衣男「摔到粉碎性骨折」　牠跛腳躲角落大哭

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

政治熱門新聞

快訊／桃園人不孤單了！　北北基桃宣布明天「上班上課」

若郭台銘選總統2024變四腳督　他預言結局：全部人都「躺著選」

史上最大補助難領！300億租金補貼執行率僅55％　房東意願成阻礙

找工作快來看！起薪最高57K　新北捷運徵才高中畢業就有機會

柯文哲嘆年輕人領4萬「太慘」　他曝民眾黨徵才：黨部秘書月薪2萬6

柯P最新民調跌3%　吳子嘉：流失1族群

新北市民等停班課通知　綠議員痛批侯友宜

柯郭怎麼合？　柯文哲：我當副手「太難了」

民調／三腳督、四腳督「侯友宜依舊老三」　「郭柯配」略輸賴清德

桃園無颱風假　張善政發文1小時「1.4萬怒」

郭台銘成「在野總統夢終結者」？　他分析若參選：這場選戰99％結束了

柯文哲是有頭髮的韓國瑜？　她分析：人民早覺得很疲乏

黃偉哲談前瞻　「希望候選人們像蔡英文有格局」

柯文哲因「北流1.9億未付工程款」受傷最重　好感度下探0.2

更多熱門

相關新聞

柯文哲邀鍾東錦合體造勢　他酸：跟前科縣長一起算藍白合還黑白配？

柯文哲邀鍾東錦合體造勢　他酸：跟前科縣長一起算藍白合還黑白配？

民眾黨總統參選人柯文哲今（4日）在苗栗舉辦選哲之友會成立大會，無黨籍苗栗縣長鍾東錦應邀出席。對此，基進黨議員張博洋質疑，柯文哲在苗栗需要票，可以立刻選擇跟曾經殺死人的前科縣長鍾東錦站在一起，請問這就是柯文哲所謂的公平正義嗎？這究竟是藍白合還是黑白配？

徐巧芯抓前瞻新爭議　「花43億如空城、連課程都辦不好」

徐巧芯抓前瞻新爭議　「花43億如空城、連課程都辦不好」

挺郭派8／17餐會「謝典林受邀」　謝衣鳯：吃飯不代表支持獨立參選

挺郭派8／17餐會「謝典林受邀」　謝衣鳯：吃飯不代表支持獨立參選

羅智強影射侯辦「找網軍」　她建議：不如趁機改披柯營戰袍

羅智強影射侯辦「找網軍」　她建議：不如趁機改披柯營戰袍

侯柯民調已打成平手？　他評：侯是在野唯一可能勝選人選

侯柯民調已打成平手？　他評：侯是在野唯一可能勝選人選

關鍵字：

林祖嘉柯文哲侯友宜賴清德兩岸國民黨民調2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

吳宗憲61歲親姊病逝！

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

瘋傳大咖女優性招待「新有菜2小時2次144萬」　台灣主辦怒：不可信

當沖緯創100萬付不出！她憶「身價5億好友」崩盤慘況

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

黃子佼家遭搜索　張小燕沉重發聲

福原愛被目擊新加坡飯店渡假！穿泳裝下水男友陪伴

MAKIYO8男來追秀33E好身材

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面