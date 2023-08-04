民調指柯文哲最能處理美中台關係　林祖嘉：用政黨來看國民黨不會輸

▲國民黨大陸事務部主任林祖嘉4日兩岸圓桌論壇協會的出席。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者陳泰宇／台北報導

最新一份2024總統民調顯示，認為民眾黨參選人柯文哲最能處理、平衡美中台關係的民眾佔34.4％，領先民進黨賴清德27.2％、國民黨侯友宜12.9％。但國民黨大陸事務部主任林祖嘉今（4日）說，處理兩岸、美國以及日本關係，不是一個人能做的，而是整個行政團隊該做的，所以用政黨來看，國民黨在處理方面絕對不會輸；未來侯友宜還會訪美，到時候看侯見到哪些人、談了什麼，相信會跟柯文哲先前訪美時看到的人跟討論的事情會不同。

兩岸圓桌論壇協會針對中美關係對台灣總統大選的影響做民調，並於4日上午公布。在「整體來說，請問您認為在侯友宜、賴清德、柯文哲，3位總統潛在參選人當中，誰最有能力平衡且處理台灣與中國大陸及美國三者之間的關係 ?」方面，結果顯示，柯文哲以34.4％居冠，其次是賴清德27.2％，侯友宜則以12.9％殿末。

對此，林祖嘉表示，雖然民調顯示處理美中台關係之間是柯文哲領先，但是處理兩岸、美國以及日本關係，這不是一個人能做的，是整個行政團隊該做的。

林祖嘉說，現在看起來，好像侯友宜比較弱一點，但前幾天侯到日本見到了前首相麻生太郎、很多日本國會現任議員，也就是說國民黨長期處理兩岸、美日關係其實是非常好的，所以用政黨來看，「我覺得在處理方面絕對不會輸」。未來侯友宜還會出訪美國，到時候看侯見到哪些人、談了什麼，相信會跟柯文哲先前訪美時看到的人跟討論的事情會不同。

林祖嘉直言，賴清德以前講自己是「務實的台獨工作者」，這句話如果不改，賴完全無法碰兩岸關係；而柯文哲講「兩岸一家親」，雖然大陸願意跟他溝通，但若柯選上總統，一定會要求柯講清楚「兩岸是一國還是兩國」，講清楚後，才有辦法處理兩岸關係。

該份兩岸圓桌論壇協會民調調查主題為「23.07總統選情評估」，於2023年7月28日至2023年7月31日間，以市話調查與手機簡訊雙底冊（市話500+手機571）方式，調查戶籍於台閩地區22縣市，且年滿20歲的一般民眾，共取得1071份有效樣本，並於調查完成後針對樣本的戶籍地、年齡、性別、教育程度進行多重反覆加權；在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.99個百分點內。