柯文哲邀鍾東錦合體造勢　他酸：跟前科縣長一起算藍白合還黑白配？

▲苗栗縣長鍾東錦、民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲今（4日）在苗栗舉辦選哲之友會成立大會，無黨籍苗栗縣長鍾東錦應邀出席。對此，基進黨議員張博洋質疑，柯文哲在苗栗需要票，可以立刻選擇跟曾經殺死人的前科縣長鍾東錦站在一起，請問這就是柯文哲所謂的公平正義嗎？這究竟是藍白合還是黑白配？

對於柯文哲、鍾東錦將合體造勢，張博洋表示，原來柯文哲在苗栗需要票，可以立刻選擇跟曾經殺死人的前科縣長鍾東錦站在一起，請問這就是柯文哲所謂的公平正義嗎？這究竟是藍白合還是黑白配？

張博洋指出，柯文哲跟「黑影幢幢」的人站在一起已經不是第一次，甚至還提名不少有前科紀錄的候選人，過去就有人整理過，包括：

第一、民眾黨苗栗黨部副主委楊喬安－違反政府採購法以詐術使開標不正確

第二、嘉義市西區服務處主任王冠鈞－妨害自由罪

第三、雲林縣議員參選人陳乙辰－恐嚇危害安全罪

第四、新北市議員參選人林致兵－酒駕、公共危險罪

第五、桃園市議員參選人陳品杰－酒駕、公共危險罪

張博洋直言，以上眾多民眾黨黨公職用詐術的、酒駕的、刑事前科的各式各樣要什麼有什麼，真的是黑到數不清！

張博洋指出，過去柯文哲就曾自詡是「耶穌、神父」要去感化鍾東錦，柯文哲黨內的前科記錄就多到數不清，「我都要懷疑下次柯文哲是不是要說自己神愛世人，要來感化眾生，而這樣自詡是神，又覺得不投他台灣會完蛋，真的是邪教教主的自我感覺良好。」

張博洋質疑，現在需要票就跟前科縣長站在一起，把自己過去說的公平正義丟在腦後，未來是不是中共有錢就跟中共站在一起？讓這樣見人說人話、見鬼說鬼話、到處講幹話的人當選總統，是不是選前說跟民眾站在一起，選後就把民眾忘乾淨？