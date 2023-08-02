陸足球隊主帥不服判決衝上場呼裁判一巴掌　領紅牌後暈倒送醫

▲大陸中甲足球聯盟遼寧瀋陽城市隊主帥段鑫不服判決，衝上場給主裁判一巴掌。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸甲級足球聯賽第15輪由南京城市對陣遼寧瀋陽城市，比賽進行到第45分鐘時，遼寧瀋陽城市隊主帥段鑫不滿裁判判決，先是衝到場邊對主裁判叫囂，領到一張黃牌後還喋喋不休。陳浩見狀直接掏出紅牌趕段鑫出場，這時，段鑫竟暴怒給了主裁判陳浩一巴掌，隨後還因高血壓發作，直接暈倒在場邊，由救護車送醫治療。

對於段鑫的「脫序」行為，大陸足協紀律委員會7月29日作出相關懲處決定，禁止遼寧瀋陽城市足球俱樂部隊官員段鑫進入比賽體育場8個月，同時，罰款人民幣15萬元（約66萬元新台幣），自公布之日起立即生效。

事發隔日，段鑫便在個人微博火速發出道歉聲明，他表示，昨（7月23日）晚的事情讓中國足球蒙羞，「始作俑者是我，我錯了，錯了就是錯了。我的行為違反中國足協聯賽紀律準則，無條件服從裁判判罰，我沒做到，還做出出格舉動。」

段鑫強調，這是我從教30多年以來，從來沒有發生過的事情，我已經知道問題嚴重性，真心向裁判組道歉，向場上隊員道歉，向球迷道歉，「我無條件接受中國足協處罰，一定認真學習足協相關法規文件，這起違紀事件對我是第一次，也是最後一次，感謝支持我和俱樂部的球迷，真心對相關人士說聲對不起。」