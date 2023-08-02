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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國足前主帥李鐵案偵查終結　受賄行賄5罪名遭公訴

▲▼ 中國男足總教練李鐵 。（圖／路透）

▲大陸男足前主帥李鐵 。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸男足國家隊前主帥李鐵於2022年11月初傳出被帶走調查，此後便間人間蒸發，未出現在公開場合，官方也在11月26日發文通報此案。經過7個多月的調查，李鐵近日以涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案，由咸寧市人民檢察院依法向咸寧市中級人民法院提起公訴。

▲▼前中國男足總教練李鐵。（圖／CFP）

李鐵因5項與賄絡有關的罪名遭到公訴。（圖／CFP）

《央視》報導，李鐵曾擔任過近兩年的國足主帥。此次（接受調查）被官宣，意味著傳聞發酵兩周後，靴子終於落地，他也成為中國國家男子足球隊首位被查的前主帥。李鐵的執教水平在國內教練中比較優秀，但性格受爭議，此次被查疑似與其武漢任職期間的經歷有關。

李鐵為1977年5月生，現年46歲，遼寧省瀋陽人，球員時代司職中場。2001年，他當選為中國足球先生，榮膺甲A聯賽最佳球員。2002年，李鐵代表男足國家隊出賽韓日世界杯，在職業生涯中還曾加盟英超艾佛頓隊。

李鐵在2020年1月2日正式出任的大陸男足國家隊主帥，直至2021年12月3日，大陸國足在世預賽亞洲12強賽成績不佳，李鐵也在輿論中倉皇下課。

不僅執教表現不如預期，他在率隊出賽世預賽亞洲12強賽時，在一場賽後記者會上，他用了約30分鐘反駁外界對他的質疑，還在個人微博上置入廣告，有些品牌甚至與國家隊贊助商存在競爭關係，被指「違規帶貨」，種種行為更讓外界對其觀感不佳。

就在2022年11月7日下午，李鐵發出了「消失」前的最後一條微博，內容是懷念著曾在世界盃綠茵草地上的時光，5天後，陸網便開始瘋傳「李鐵被帶走了」的消息，連帶李鐵原本要在世足賽擔任講評的工作也取消。

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