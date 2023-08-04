侯柯民調已打成平手？　媒體人評：侯友宜是在野唯一可能勝選人選

實習記者石嘉豪／台北報導

媒體人韋安日前以《ETtoday新聞雲》1日所公布的2023總統大選民調評論，認為民調居於老三的國民黨總統參選人侯友宜，與民調第二的民眾黨總統參選人柯文哲的差距應已經打平，更進一步將這樣的走勢歸諸於藍營723舉行全代會、侯韓合體以及金溥聰力阻藍營分崩離析所影響。今（4日）韋安更在臉書直呼侯友宜未來的民調一定會超柯趕賴，「最後一定會連部分綠營支持者轉投而來」。

▲國民黨總統參選人侯友宜日前訪日返台。（圖／記者林敬旻攝）

根據《ETtoday 新聞雲》1日所公布的民調，若在三腳督的局勢下，賴清德的支持度為35.6 %，柯文哲支持度為28.8%，侯友宜支持度則為24.3%。其中，侯友宜與柯文哲的支持度僅差距4.5個百分點。韋安表示，這份民調是以全手機所做的民調，若以全市話來調查，侯、柯之間的差距可能比4個百分點更小，「甚至已經平手了」。

而韋安今則在臉書指出，侯友宜的優點獨特鮮明，而且都符合領袖所需要的重要特質，在人格特質面，侯友宜正直、誠懇、謙卑，把國家人民利益永遠擺在第一位，可以無私無我，正派領導國家前進；政治風格上，侯友宜可信任、可預測、可期待，說的都是能做得到的，絕不會跳票，前後一致；做事能力上，侯友宜則具有勇氣、汗水、智慧，有研究、解決問題的經驗和能力，尤其是有全局思維的戰略智慧。

韋安反問，之前那些批評侯友宜的缺點，包括口才、草包、不懂兩岸外交，這些還是問題嗎？侯友宜用「最高上位的憲法定位兩岸」，制定兩岸關係政策方向，會取得大多數台灣人民的信任。然而，無論是賴清德的「四個堅持」或柯文哲的「兩岸一家親」、「五個互相」，甚至是郭台銘提的「金門和平宣言」都無法化解僵局，啟動對話。

但侯友宜「接受符合中華民國憲法九二共識，反對一國兩制，反對台獨」，今天當選，明天就可以對話交流降敵意，開始推動未來2、30年和平框架。

韋安更直言，批判問題讓柯P來，解決問題還是要靠侯友宜。賴清德本身就是問題的一部分，不能讓他「帶病」上位。

侯的缺點不影響大局，他的優點獨特鮮明，而且都符合領袖所需要的重要特質。侯友宜選情只會越來越順，不僅力壓柯文哲，而且最後一定會連部分綠營支持者都會轉投而來。