政院做假帳？陳建仁反擊　訝異柯文哲無知：一直說假話！

▲行政院長陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨團、民眾黨主席柯文哲批評政府利用特別預算作假帳，揮霍撒幣、逃避監督，行政院長陳建仁4日出席「2023台灣美食展」前受訪表示，「政府從來沒有做假帳，而是柯市長一直在說假話」，任何一個政治人物在批評施政的時候，應該要根據事實，柯對政府預算還有特別預算的編列竟然如此無知、完全不了解，「所以我也很懷疑他是不是有足夠的能力來做很好的政治治理」。

「政府從來沒有做假帳，而是柯市長一直在說假話。」陳建仁說，實際上政府任何特別預算的編列，都是經過立法院的通過，而且還有審計部後來核算的審核。

陳建仁說，柯市長他自己不了解現況不打緊，更重要的，民眾黨在立法院也有黨團在，「所以對前瞻預算的編列，都應該相當地了解，他們昧於事實提出這樣的批評，實在是相當地不應該」。

陳建仁表示，要再跟大家說明，在前瞻建設這部分都是獲立法院通過，而且政府在這近幾年來的財政狀況相當地不錯，近5年來歲入歲出的賸餘每年都超過1千億，去年還將近5千億，所以政府最近幾年來財政的狀況相當地不錯；更重要的，在這整個過程當中，還債的比率也是逐年在增加，所以國家財政相當地健全。

「任何一個政治人物在批評市政或政府施政的時候，應該要根據事實來做批評。」陳建仁說，柯前市長他本身是台大醫學院的教授，也做過8年台北市長，但是對政府預算還有特別預算的編列竟然如此無知、完全不了解，「所以我也很懷疑他是不是有足夠的能力來做很好的政治治理」，也不應該在不了解的情況下就信口雌黃，這樣子的話，實在是和事實差異甚大，也令人相當地失望。