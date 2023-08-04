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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金溥聰作風讓侯民調止跌回升？　張顯耀諷：請繼續強硬最好通通開除

▲張顯耀4日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張顯耀4日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰操盤選情逾1個月，但「小刀」出鞘常砍向不同意見小雞，傳出已讓黨內有所怨言。陸委會前副主委張顯耀今（4日）反諷，他從來沒看到用黨紀開除黨內同志會贏得大選的，如果強硬作風真的可行，請繼續強硬下去，最好通通開除，「那麼可能就會贏得勝選」。

張顯耀4日上午以兩岸圓桌論壇協會理事長身分，出席「2024台灣總統大選與中美關係的互動與影響論壇」。會前媒體詢問，是否認同金溥聰強硬作風使得侯友宜民調止跌回升？張回應，如果強硬能讓民調止跌回升的話，那麼請繼續強硬下去，最好通通開除，「那麼可能就會贏得勝選」。

張顯耀說，他從來沒看到用黨紀開除黨內同志會贏得大選的，不管美國、日本、法國或德國，他從來看到過，如果這真的可行，繼續開除、繼續強硬，選情會看好。

昨有媒體報導，指金溥聰砲口對向國民黨中央，為此侯友宜競辦回應，該篇內容全文皆採用不具名黨務人士之說法，這種匿名放話，不僅諸多內容與事實不符，且顯然是有心人士刻意挑撥離間，造謠生事，對此競辦嚴正聲明，絕無此事。

侯友宜競辦也說，金溥聰昨日中午已與國民黨主席朱立倫就此事通過電話，雙方均同意要對此謠言予以公開駁斥。事實上，金溥聰從未公開或私下批評黨中央，與朱立倫間的溝通管道也一向暢通，彼此均能直接連繫，對於有心人士刻意的見縫插針及挑撥分化，競辦表示遺憾與譴責。

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關鍵字：

金溥聰張顯耀國民黨侯友宜2024總統大選

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