柯P演唱會後最新民調跌3%　吳子嘉點出關鍵「流失1族群」

▲吳子嘉談柯文哲民調下滑，約5：30處起。（影／翻攝自YouTube／中天電視）



記者崔子柔／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲首場個人演唱會「KP SHOW」於7月29日落幕，引起不少討論。不過美麗島電子報董事長吳子嘉則說，柯文哲演唱會後整體民調下降3%，其中30至39歲的支持度大降，他認為原因在於柯文哲想搞綜藝獲得支持，失了總統該有的樣子。

吳子嘉昨（3）日在節目《新聞千里馬》指出，一份最新的總統大選內參民調指出，民進黨候選人賴清德目前支持度最高，有33%，柯文哲則下跌3%，現為22%位居第二，最後則是國民黨候選人侯友宜，在18-19%左右。

▲柯文哲KP Show 演唱會彩排畫面。（圖／民眾黨）



吳子嘉認為，柯文哲的支持度下跌到和侯友宜差不多，已經沒有優勢，而這份民調是做到8/3，直言柯文哲「被這場演唱會害到」，從數據來看，柯文哲在20到29歲的支持度是第一，其他全都輸給賴清德，但在演唱會之前，柯文哲的支持度沒有變化。

吳子嘉指出，柯文哲在30至39歲的支持度輸給賴清德，代表在年輕族群20至40歲的優勢逐漸喪失，對柯文哲來說非常危險，他也點出問題關鍵在於「人設」，「選總統就是要選總統的樣子，那你當歌星要有當歌星的樣子」，他認為柯文哲想靠綜藝博取支持度，可是總統應該要有高貴、尊嚴的質感，如果質感降級，自然會流失部分支持者。