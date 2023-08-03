幕後／綠拓陸戰複製公投模式　周六啟動全台「溫暖好政」說明會

▲高雄市長陳其邁將擔任「信賴台灣·溫暖好政」首發場說明會講者。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

蔡政府上任後推動的前瞻基礎建設計畫近日再度成為在野黨攻擊焦點，據了解，為破除不實謠言，民進黨自本周六開始啟動全台各選區「信賴台灣·溫暖好政」系列說明會，盼複製2021年宣傳公投「4個不同意」的成功模式，由政務官、立委參選人領銜主講，親自說明政績與總統參選人賴清德未來施政願景，首場就選在被藍營指控「獨拿千億」的高雄，市長陳其邁也將親上火線反擊。

據指出，民進黨中央黨部針對近期輿論攻防戰，本周末開始啟動「信賴台灣·溫暖好政」系列說明會，將深入全台各個立委選區，說明蔡政府政績與賴清德的施政願景，首發場選在近期政治攻防駁火中心的高雄市，除了陳其邁親自登台打頭陣，勞動部長許銘春、現任立委劉世芳、立委參選人李柏毅、賴清德競辦發言人戴瑋姍、黨部主委許智善等政要均會出席。

黨內人士證實，近期藍白民代及有心人士的扭曲攻擊，積非成是，因此，民進黨本周六起將在各全台立委選區舉行「信賴台灣·溫暖好政」說明會，盼化被動為主動，邀請政務官、黨中央與競辦發言人親自說明蔡英文政府政績，以及賴清德未來的施政願景，還有和平四大支柱等重要主張，強化民眾對民進黨穩健執政和平保台的認識與信心，並主動出擊破除不實謠言。

針對說明會闡述重點，據指出，民進黨規劃複製2021年公投宣講成功模式，闡述各項前瞻計畫中的有感施政，例如在雙北市有許多地下停車場的建設，與民眾生活密切相關，此外，賴清德「民進黨是守護台灣主權、維護民主憲政自由的第一品牌」等理念也會是一大重點，系列說明會除了邀請政務官、各選區立委參選人，未來也可能邀請知名政治評論員、名嘴們助講。

另值得注意的是，據指出，「信賴台灣·溫暖好政」系列說明會將深入全台各個立委選區，這也是在近期全台社會力、百工百業後援會陸續成立後，在「組織面」進一步凝聚支持者，爭取民眾的支持和認同。

實際上，賴清德近期在民進黨中常會，也曾數度表達對於前瞻建設議題攻防的關切，例如上周三他特別強調，請立委就所在的縣市，讓民眾了解哪一些公共建設獲得前瞻基礎建設挹注，例如，新北市、台北市、台南市地下停車場的建設，農業縣市的治水、滯洪池等，「每一個立委要競選時，走入基層，不妨撥出一些時間，利用各種機會，詳細地說明前瞻基礎建設在每一個城市裡面發揮的效果」。