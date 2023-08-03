「整合空屋、囤房稅！避免炒作」　賴清德：讓民眾確實有自己的房

▲副總統賴清德3日出席「高雄市三民區本和安居社會住宅新建統包工程動土典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德3日出席「高雄市三民區本和安居社會住宅新建統包工程動土典禮」時表示，未來政府將持續推動社會住宅，將再增加13萬戶，達到25萬戶，而社宅包租代管再增加17萬戶，達到25萬戶，加起來總共50萬戶。同時，他也強調，會整合空屋稅與囤房稅概念，避免投機炒作，讓想要擁有房子的人能確實擁有自己的房子。

賴清德抵達後，首先聽取內政部次長花敬群簡報「本和安居」社會住宅工程進度及規劃情形，隨後致詞表示，感謝高雄市長陳其邁的積極努力，以及內政部、高雄市政府團隊及高雄市議會的鼎力協助，讓高雄市預計到今年底將完成1萬8000多戶社宅。

賴清德表示，從《住宅法》通過後，一直到他擔任行政院長前，社會住宅的推動主力一直都是地方政府，並由中央提供土地、資金、協助規劃，亦即「地方興建、中央補助」。直到他擔任行政院長，發現地方興辦社宅的量能下滑，在內政部的建議下，中央開始推動「國家住都中心」，讓中央站在第一線，成為社宅的推動主力，形成「中央主導、地方配合」，加速了社宅的興建速度。

賴清德說，未來，在總統蔡英文任期結束前，完工或已動工的社會住宅將達到12萬戶，社宅包租代管則約8萬戶，希望在此基礎上擴大滿足年輕人的居住需求，也就是說，未來政府將持續推動社會住宅再增加13萬戶，達到25萬戶；社宅包租代管再增加17萬戶，達到25萬戶，加起來總共50萬戶。

賴清德表示，目前申請租金補貼的家戶已創新高，未來希望擴大至每年50萬家戶的補貼量，綜上，社會住宅、包租代管與租金補貼的戶數加起來共有百萬戶，希望能在近幾年，達成滿足百萬家戶租屋需求的目標。他也相信，台灣在社會安全及滿足年輕人、弱勢民眾住屋需求方面，是走在其他國家前面的，這也是台灣進步文明的表徵，期盼大家一起努力。

賴清德表示，除了致力落實社會住宅，政府也擴大「青年安心成家」優惠貸款的額度及加碼利息補貼，之前貸款金額上限是800萬、租金補貼是半碼，調整後的金額提高到1千萬，利息補貼也再增加一碼，提供社會住宅、租屋補貼和買房協助等，供民眾選擇。

賴清德說，行政院已經宣布通過的囤房稅政策也很重要，利用全國歸戶及房屋稅差別稅率，整合空屋稅與囤房稅概念，避免投機炒作，讓想要擁有房子的人能確實擁有自己的房子。