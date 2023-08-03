黃重諺隨賴清德出訪為「監軍」？　林楚茵：不要製造假新聞

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

時值總統大選期間，民進黨總統參選人副總統賴清德將擔任總統特使，代表出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，日前因有媒體報導，賴清德國安幕僚不見蔡人馬，引發討論，而此次訪團公布，發現總統蔡英文核心幕僚、總統府副秘書長黃重諺將會隨行出訪，又再次引起「監軍」質疑。民進黨立委林楚茵3日就表示，新聞不是製造業，元首出訪代表國家尊嚴，請不要刻意製造假新聞。

總統府今天上午舉行副總統特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮記者會，外交部次長俞大㵢說明，訪團預計8月12日啟程，同日晚間抵達美國紐約過境，8月14日至16日訪問巴拉圭，8月16日晚間至美國舊金山過境，並預計於8月18日清晨返抵國門，全程共計7天6夜。

對於日前媒體報導相關團隊疑慮，林楚茵指出，賴清德本來就是國安團隊重要成員，身為副總統，代表總統出席友邦總統就職典禮理所當然，整體出訪活動可以看到部分媒體見縫插針，出訪團隊尚未公佈時，就製造謠言，稱賴清德國安團隊中沒有蔡英文人馬。

林楚茵表示，在相關團隊公布後，又無中生有說總統府副秘書長是來監軍的，新聞不是製造業，更非假新聞創造中心，元首出訪、外交代表國家尊嚴，請不要刻意製造假新聞跟內部矛盾。