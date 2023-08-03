市民出動了！再洗版蔣萬安FB「明天放颱風假」　激喊：KTV訂好了

▲明天是否放颱風假，北市府晚上將宣布。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



網搜小組／劉維榛報導

氣象局指出，卡努颱風今（3日）夜到明晨是對天氣影響最劇烈的時段。事實上，昨日市民湧入市長蔣萬安臉書，洗版「您是我看過最帥的男人」狂求放颱風假，而現在又出現一票網友敲碗激喊「地表最帥市長，明天再放假！」

針對卡努颱風假，北北基與桃園不同，蔣萬安稍早表示，「我們都會一起討論，最主要是基北北桃4縣市即時聯繫，大家保持密切溝通，共同討論交換意見，也參考各項數據，也會根據各縣市本身狀況做最後判斷跟宣布。」

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至於4日放不放颱風假，有無感受壓力很大？蔣萬安則回應，就是大家一起討論，回歸對於氣象團隊的預測，針對相關風勢、雨量有無達標，以及考量共同生活圈的情況。

對此，蔣萬安也在臉書喊話，台北市風雨影響最嚴峻的時段是今日傍晚至夜間，「請各位盡量待在家好好休息，不要讓我擔心好嗎？」

而底下已出現網友敲碗，希望明日能續放颱風假，「希望市長今晚也要發布明天放假喔！KTV包廂都訂了，不要讓市民失望喔」、「請問明天還要放假嗎」、「市長，明天還是有風雨，再請您觀察一下」、「地表最帥市長，明天再放假，票數再+1」、「希望晚上8點宣佈8/4放假，最帥最英明最棒的萬安市長，答應我不要讓我們擔心，好嗎」、「以我多年來的觀察，明天還是要放假比較好喔」、「看來後勁很強喔！北北基明天再放一天假可能吧」。

▲網友再度洗版喊放假。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



關於卡努最新動向，氣象局預報員曾昭誠表示，卡努颱風持續擺盪，路徑不規則，卡努在今天下午四點到五點之間有稍微「碰到一下東北角」，但是現在暴風圈又脫離台灣本島，預計晚上六點到八點會再度正式觸陸。

另一位預報員徐仲毅則指出，今晚到明晨颱風離台灣最近，這段期間風雨都會增強，新竹以北、宜蘭、恆春半島、台東有九到十級風，其中北海岸有十到十一級、蘭嶼綠島十二級、台東九到十級風。北部、東半部、蘭嶼綠島、恆春半島浪高三到四米，北海岸、宜蘭可達六米以上。

今晚北台灣降雨持續，仍有局部大雨及持續性的間歇性雨勢。而受西南風影響，苗栗以南的降雨會比北部更明顯，尤其山區有局部大雨或豪雨，中南部山區將有局部大豪雨。

▼卡努颱風路徑預測。（圖／氣象局）

