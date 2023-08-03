17縣市豪大雨特報！卡努「最近時刻」將到　再放颱風假機率曝

▲卡努颱風今晚到明晨離台灣最近。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」在今日深夜到明日清晨離台灣最近，今晚北台灣降雨持續外，中南部也會受西南風影響出現明顯雨勢，目前氣象局已發布豪雨特報。不過由於卡努逐漸減弱，明日也會緩速遠離，再放颱風假機率較低，氣象局預估會在明晨解除陸警，並於明日下半天解除海警。

氣象局發布豪雨特報，今（3日）晚至明（4）日苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及台東山區有局部大雨發生的機率。

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▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員徐仲毅表示，颱風今晚到明晨最近，今晚大台北持續有雨，基隆北海岸、台北山區累積雨量相當可觀，另中南部受西南風增強影響，苗栗以南降雨增加，尤其山區要注意可能有局部大豪雨。

目前卡努雖稍微減弱，但各地風力仍強，今晚到明晨新竹以北、宜蘭、東南部、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖注意強風，其中新竹以北、宜蘭、東南部有9到10級風，北海岸有11級風，蘭嶼綠島有12級風。

另北部、東北部、東部浪大，浪高可達2到3米，其中北部、東半部浪高甚至達4到5米，馬祖、基隆北海岸、東北部有6米以上浪高，且上述區域都會發生長浪。

▲氣象局持續針對卡努颱風發布陸上警報。（圖／氣象局）