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私中喬颱風假開專列！員工怒「當計程車」　台鐵：配合停課提早開

▲▼台鐵TEMU2000形傾斜式電聯車,普悠瑪號,傾斜式列車,火車,交通,花東鐵路電氣化,鐵道運輸,東部幹線,返鄉,連假。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵普悠瑪號。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

北北基宜今(3日)放颱風假，宜蘭一間私立中學要求台鐵今上午開專列，疏運停課學生，台鐵昨深夜急發電報調度普悠瑪號迴送到宜蘭，有員工質疑防颱期間「把台鐵當計程車叫，是台鐵大車隊嗎」。台鐵表示，與該中學有長期包專列合作，因應颱風假停課，衡量可行下，把周五專列時間提早到今上午，調度無困擾。

台北、新北、基隆和宜蘭縣市政府昨晚宣布今天放颱風假、停班停課，雖台鐵今正常行駛，卻傳出宜蘭一間私立中學要求台鐵今上午特開專列，疏運停課學生，台鐵昨深夜急發電報調度普悠瑪號和人力，深夜11時許將普悠瑪號迴送到宜蘭，準備今上午開出專列，該事件傳出後，引發台鐵部分員工不滿。

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不具名台鐵員工表示，台鐵上下積極為防颱做準備時，為了一間私立學校，昨天晚上深夜時段還緊急調度車輛，迴送一趟普悠瑪過去宜蘭，打亂調度，更傳出有民代辦公室介入協調，台鐵在防颱準備中硬是擠出一個編組幫忙疏運該校師生，「把台鐵當計程車在叫，是台鐵大車隊嗎？打電話叫車馬上派車載客，為何台鐵運工機電第一線現場同仁在防颱準備同時，還得要配合服務貴族學校特殊需求。」

對此，台鐵局則表示，該私立中學原本就與台鐵訂有契約，有固定專列包車載送學生，因應颱風假學生提前停課放學，將周五固定專列提早到今天上午，台鐵在衡量編組運用可行下，受理申請，將專列時間提早，並無特權問題，車輛使用和迴送都跟過往一樣，只是時間進行調整。

台鐵指出，為了學生颱風安全考量，在台鐵調度許可下，僅是調整專列時間，調度上並沒有困擾，且校方都有付專列費用，是台鐵專列包車的服務，校方直接申請對口是台鐵，也沒有透過民代。

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